Gün İçinde Karşılaştığımız Garip Anlar

Nate Milton, günlük hayattan içinde buruk bir his doğuran enstantaneleri aklından geçtiği gibi animasyona dönüştürüyor.

Animasyon yönetmeni Nate Milton, hafızasında yer eden gündelik anıları derleyerek adeta zihninin içinde bir yolculuğa çıkmamızı sağlıyor. Bir bebeğin doğumu, gözleri dolmuş bir insan, yürüyüşe çıkmış bir köpek veya 2001: A Space Odyssey'den ikonik bir kare Milton'ın aklındaki çarkların dönmesini sağlayabiliyor.

Başlangıçta bir liste olarak doğan bu anlar, animasyona dönüştükçe adeta bir bilinç akışı formunu kazanıyor. Böylece sanatçının aklından geçtiği gibi gözlemleyebiliyoruz. 2015 başında FEELINGS isimli animasyonuyla başlayan üçlemesi DELUSIONS ve ENCOUNTERS filmleriyle devam ediyor. Seriyi izledikten sonra sanatçının adeta "gözüm dalmış" diyişi kulaklarınızda çınlıyor.





Görsel: Nate Milton, Vimeo