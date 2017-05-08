Guggenheim Müzesi 200'den Fazla Sanat Kitabını Ücretsiz Olarak Internete Açtı

​Guggenheim Müzesi; sanat tarihi ve modern sanat alanına ait 200'ü aşkın kitabını Internet Archive aracılığıyla sanatseverlerin hizmetine sundu.

Guggenheim Müzesi, Internet Archive ile olan iş birliği sayesinde son birkaç yılda kütüphanesini çok etkileyici ve zengin bir hale dönüştürdü. Bu kütüphane dahilindeki 200'ü aşkın sanat kitabını internette sanatseverlerin hizmetine ücretsiz olarak sunan Guggenheim Müzesi'nin arşivi, genel olarak sanat tarihi ve modern sanat alanına ait kitaplardan oluşuyor.

Guggenheim’ın yayınladığı kitaplar arasında; Pablo Picasso, Roy Lichtenstein, Paul Klee, Jenny Holzer, Joseph Cornell gibi sanatçılara dair nadir bulunabilen veya baskısı tükenmiş kitapların yanı sıra müzenin kendisine dair kitapları ve sergi kataloglarını bulmak mümkün. Ayrıca, Rus ve Sovyet avangart hareketlerinden Çin ve Aztek sanatı koleksiyonlarına kadar çeşitli temalarda yayınlar da arşivde yer alıyor. Kitapların bir kısmı 2012’den itibaren çevrim içi olarak yayınlanmış ve içinde bulunduğumuz dönemde 200 kitabı aşmış - şu anda 205 kitap olduğu görülüyor. Kitaplar Internet Archive sitesinde ücretsiz olarak okunabiliyor. Internet Archive üzerinde kitap okumak oldukça keyifli ve pratik bir kullanıcı deneyimi sunuyor, şahsen hiç sıkılmadan kitapları inceleyebildiğimi fark ettim. Okuyucu dilerse kitabı PDF veya ePub formatında cihazına da indirebiliyor. Kitaplara buradan erişebilirsiniz.

Üniversite kütüphanesi dışına çıkarılması yasak olan pahalı ve ansiklopedi kadar ağır sanat kitaplarını, saatlerce kütüphanede ya da orada da bulamadıysam kitapçıda incelediğim günler daha dün gibi aklımda. O nedenle özellikle sanat ve tasarım eğitimi alan öğrenciler için bu gelişmenin çok önemli olduğuna inanıyorum. Türkiye'den de sanat kütüphanesini internet üzerinden açan kurumların olması dileğiyle...





Görsel: archive.org