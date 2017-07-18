Grafitileri Adeta Photoshop'la Silen Sokak Sanatçıları

Sokak sanatı festivali Stenograffia'da gerçekleştirilen CTRL+X adlı çalışma, grafitileri grafik programlarıyla silmiş yanılsaması yaratıyor.

Rusya’da gerçekleşen Stenograffia adlı sokak sanatı ve grafiti festivalinde, bir grup sokak sanatçısının hazırladığı CTRL+X adlı iş fenomen haline geldi. Çalışma, bir otomobilin ve çöp konteynerinin üzerindeki grafitileri, grafik programlarında silinmiş gibi gösteriyor.

Grafik programlarından aşina olduğumuz, silinmiş ya da transparan alanları temsil eden gri-beyaz kareler projeksiyon yardımıyla otomobilin ve çöp konteynerinin üzerine hava karanlıkken yansıtılmış ve çizim aşaması bu şekilde gerçekleştirilmiş. CTRL+X, Photoshop’ta seçili bir alanı silmek için kullanılan kısa yol komutu olduğundan projenin biçimsel yaklaşımını net bir şekilde ifade ediyor.

CTRL+X’in yapım aşamasına dair yaklaşık 100 fotoğraf çekilmiş. Bir kısmını yukarıda paylaştım, diğerlerine buradan göz atabilirsiniz.

Görsel: Stenograffia