Gözünü Kırpmadan Seyirci Kalanlar Kazanıyor!

Tivibu için hazırlanan dijital yarışma göz takibi teknolojisini kullanarak seyircinin ne kadar süre gözünü kırpmadan seyirci kaldığını algılıyor.

Tivibu’nun yeni TV iletişimi "Seyirci mi Kalacaksın?" mesajı ekseninde dönerken, dijital iletişim için de aynı mesajın yansımaları kullanılıyor. Hazırlanan mikro site üzerinde yayına giren yarışma yine "seyirci kalmak" esprisini devam ettiriyor. Üstelik bunu göz hareketini izleyen "eyetracking" teknolojisini kullanarak yapıyor.

Seyircimikalacaksin.com adresi üzerinden yayına giren yarışmaya katılmak için yapılması gerekenler basit: Aydınlık bir ortamda olmak (örneğin ben değildim, dolayısıyla deneme için aldığım görüntüde göz hareketimi algılayamadı, siz aydınlık ortam tercih ediniz), bilgisayarın kamerasına izin vermek ve ekranda görüntülenenlere seyrici kalmak! Kullanıcılar siteye girişte maç, film veya belgesel kategorilerinden birini seçiyor. Kamera kullanıcının gözünü algıladıktan sonra ilgili kategoriye ait videoyu gözünü kırpmadan izlemesi isteniyor. Gözünü kırptığı anda yanmış sayılan kullanıcı, sorulan soruya en yaratıcı yanıtı verdikten sonra ödülleri kazanma şansını elde ediyor.





İsteyen oyuna istediği kadar katılabiliyor.Her kategorinin ödülü ayrı tabii... Kategoriye göre; Samsung Led Tv, Afrika Gezisi ya da 2017/18 UEFA Türkiye maçlarından birine 2 kişilik bilet kazanılabiliyor.





Künye:

Reklamveren: Türk Telekom Tivibu

Reklam Ajansı: Alphadog

Marka Yetkilileri: Gelincik Onan, Simge Uzunhan, Özge Yakın

Yaratıcı Yönetmen: Emre Sel

Yaratıcı Grup Yöneticisi: İlker Uzuner

Sanat Yönetmeni: Burak Canpolat

Reklam Yazarı: Ömer Harmankaya

Geliştirici: Asil Karataş

Tasarımcı: Doğuhan Gökçen, Fatma Kısa

Müşteri Direktörü: Selen Saltıkalp

Proje Yöneticisi: Fırat Sorgucu





Görsel: seyircimikalacaksın.com