Görsel Şakalarıyla Instagram'da Ünlenen Yaratıcı Yönetmen

ABD'de yaratıcı yönetmen olarak kariyerini sürdüren Brock Davis; objelerle, yiyeceklerle ve çizgilerle yaptığı görsel sürprizleri paylaşarak bir Instagram yıldızı haline geldi.

Minneapolis’te bir reklam ajansında yaratıcı yönetmen olarak kariyerini sürdüren Brock Davis Instagram’da yayınladığı görsel şakalarıyla oldukça ilgi çekiyor. Davis, geçtiğimiz ay Instagram'a katılan Apple'ın #ShotoniPhone kampanyasında öne çıkardığı sanatçılar arasında yer almıştı. Ayrıca Banksy'nin küratörlüğünü yaptığı Dismaland projesine katılan sanatçılardan biriydi.

Aslında Brock Davis, internette aşina olduğumuz, bir yaratıcılık yöntemini kullanıyor. Çoğunlukla gündelik yaşama ait objeleri başka bir şey olarak görüp onları buna göre şekillendiriyor, gerekirse çizgiyle veya başka objelerle birleştiriyor. Ancak mesleğinin de kazandırdığı deneyim sayesinde bu yöntemi pek çok kişiye göre nazaran daha ustalıklı bir şekilde icra ediyor. Eşinin kolyesinden yarattığı kirpi, oyun kumandasına dönüştürdüğü kruvasan, lades kemiğiyle yarattığı parmak arası terlik, böğürtlenlerle ortaya çıkardığı köpek silüeti, dur levhası yerine koyduğu çubuk şekerle ve daha niceleriyle bunu ortaya koyuyor.

Davis kendisini "iş ortamında hayatta kalabilmeyi başarmış bir sanatçı”, telefonunu ise, "fikirlerini hızlı bir şekilde hayata geçiren bir araç" olarak görüyor. Her şey eşini sarımsak doğrarken izlediği bir akşam başlamış. Sarımsak dilimlerini, kafasını suya daldırmış bir ördek olarak gören Davis bunu fotoğraflamış ve o günden sonra bu yaratıcı süreci uygulamaya devam etmiş.

Brock Davis (@brockdavis)'in paylaştığı bir gönderi ( 9 May 2016, 09:27 PDT )

Brock Davis (@brockdavis)'in paylaştığı bir gönderi ( 26 Şub 2017, 15:59 PST )

Brock Davis (@brockdavis)'in paylaştığı bir gönderi ( 7 Ağu 2016, 09:25 PDT )

Brock Davis (@brockdavis)'in paylaştığı bir gönderi ( 28 Mar 2017, 11:48 PDT )

Brock Davis (@brockdavis)'in paylaştığı bir gönderi ( 17 Mar 2016, 09:02 PDT )

Brock Davis (@brockdavis)'in paylaştığı bir gönderi ( 6 Şub 2016, 20:31 PST )

Brock Davis (@brockdavis)'in paylaştığı bir gönderi ( 20 Ağu 2015, 07:00 PDT )

Brock Davis (@brockdavis)'in paylaştığı bir gönderi ( 2 Nis 2015, 17:34 PDT )

Brock Davis (@brockdavis)'in paylaştığı bir gönderi ( 27 Şub 2016, 17:45 PST )

Brock Davis (@brockdavis)'in paylaştığı bir gönderi ( 9 Tem 2015, 21:21 PDT )

Brock Davis (@brockdavis)'in paylaştığı bir gönderi ( 18 Eyl 2014, 14:02 PDT )



Görsel: Instagram

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