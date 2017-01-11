Görme Engelliler İçin Kamerada Gördüğünü Sözcüklere Döken Uygulama

CES 2017'de en iyi inovasyon ödülü alan Aipoly, akıllı telefonun kamerası aracılığıyla gördüğü nesneleri algılayan ve kullanıcı için tanımlayan bir uygulama.

Aipoly, akıllı telefonunuzun kamerasına gelen veriyi anlayıp orada gördüğünü yüksek sesle tekrar eden bir yapay zeka. Bu sayede görme engelliler için hayatı kolaylaştıran bir çözüm sunuyor. Kullanımı oldukça basit. Kullanıcı, telefonu "görmek" istediği eşyaya doğru yöneltiyor ve oradaki eşyanın tanımını duyuyor.

CES 2017'de En İyi İnovasyon ödülünü kazanan Aipoly yüzlerce nesneyi tanımaya baştan programlı ve bunu saniyede 3 kere yapabiliyor. Uygulama anında görüyor ve düşünüyor. Bunun için eğitime ihtiyaç duymuyor, zaten kendinde var olan bir beceri. Ancak, Aipoly'nin tanıdığı nesneleri artırmasına yardımcı olmak isterseniz, tanımlarını yazarak ona öğretebiliyorsunuz. Böylece Aipoly günden güne gelişerek daha zeki hale gelebiliyor. Üstelik isteyen herkes Aipoly'nin kelime ve nesne bilgisini artırmak için, daha çok öğrenebilmesi için yardım edebiliyor.





Nesneleri tanımlamanın yanı sıra Aiploy, renk körleri ve görme engellilere renkleri tanıma da yardım ediyor. Gerçek dünyada çalışan bir renk seçici gibi çalışıyor ve algıladığı renkleri kullanıcısına bildiriyor.



Gelecekte Aipoly'nin karmaşık sahneleri algılaması da planlanıyor. Böylece nesnelerin konumları, diğer bir nesneye göre yerleri, neyin neye ne kadar uzak ne kadar yakın olduğu gibi bilgileri de iletebilecek.

Aipoly şu anda 7 fark dil desteği veriyor. Kadın ve erkek ses seçenekleri sunuyor, konuştuğu dillerin aksanının doğru olmasına özen gösteriyor.

Görsel: Aipoly