Görme Bozukluklarını Yansıtan Reklam Kuşağı

RNIB ve Channel 4, göz sağlığının önemini hatırlatmak için markaların gerçek reklamlarına özel filtreler uyguladıkları bir reklam kuşağı yayınladı.

İngiltere'deki Ulusal Göz Haftası Kapsamında, görme bozuklukları ve kaybı konusunda çalışmalar yürüten Royal National Institute of Blind People (RNIB), Channel 4 ile iş birliği yaparak çarpıcı bir reklam kuşağı yayınladı. 5 farklı reklamverenin reklamlarının görüş bozuklukları simüle edilerek yer aldığı kuşak, insanlara göz sağlığının önemini hattırlattı.

Channel 4'un "Undateables" isimli reality programı sırasında yayına giren bu özel reklam kuşağı için yeni reklamlar hazırlanmadı. Bunun yerine Paco Rabanne, Amazon Echo, O2, SpecSavers ve Freeview; kendi reklamlarını kampanyanın kullanımına açtı. Bu markaların gerçek reklamları üzerine uygulanan filtrelerle farklı göz hastalıkları yansıtıldı. Böylece insanların katarakt, glokom, hemianopsi, maküler dejenerasyon ve diyabet kaynaklı görme kaybı gibi rahatsızlıkları deneyimlemesi sağlandı.

Hastalığa göre uygulanan filtre değişirken tüm reklamlarda bozulma görüldü tabii. Bir marka tamamen flu bir reklam elde ederken, bir diğerinin ortası siyah bir lekeyle kaplandı, bir başkası ekranın yarısını kaybetti. Dolayısıyla kuşağa katılan markaların çabası da kesinlikle takdire değer. En önem verilen şeyin pack shot olduğu reklam dünyasında, logosunun ortasında siyah bir leke görmeye çok fazla reklamveren cesaret etmez. Bu beş marka; gerek reklamlarını kuşağa vererek, gerekse RNIB'ye yaptıkları bağışla öne çıktı.

Benzer bir çalışmayı Glastonbury Müzik Festivali'nde gerçekleştiren RNIB, orada festival izleyicilerine bir göz tarama testi yaparak bu hastalıkların similasyonunu gerçekleştirmişti. Bu çalışmada ise televizyon aracılığıyla çok daha geniş bir kitleye ulaşmak mümkün olmuş. İnsanlara düzenli göz kontrolünün önemini anımsatan bu çalışma için bir sonraki kuşakta da reklamların bir de görme engelliler için görsel anlatımlı versiyonu girilmiş.

Bu özel reklam kuşağı sosyal medyada da kuşak öncesinde meraklandırıcı duyurularla tanıtıldı.

See what watching TV would be like with a range of common eye conditions, tonight at 9:15pm on @Channel4 #C4SightAdBreak #EyeWeek @RNIB pic.twitter.com/i5dGEI0VDA — Eye Health Week (@myvisionmatters) 18 September 2017

Tüm kuşağı izlemek için:

Künye:

Reklamveren: RNIB

Channel 4:

Dijital ve Yaratıcı Lider: David Amodio

Yaratıcı Strateji: Charlotte Rowland

Özel Projeler Grup Yöneticisi: Michelle Pierre

Ajans Ortakları:

Havas Group (O2, Paco Rabanne)

Initiative (Amazon Echo)

MEC (Freeview)

Manning Gottlieb OMD (Specsavers)

Görsel: YouTube