Google'ın I/O 2017'de Açıkladığı Tüm Önemli Yenilikler

Google, geliştiriciler konferansı I/O'da ürün ve servislerinin yeni özelliklerini tanıttı.

Google'ın her sene Mayıs ayında düzenlediği geliştiriciler konferansı I/O'da bir yıl boyunca yapılan çalışmalarla, önümüzdeki yıl boyunca konuşacağımız ve kademeli olarak hayatımıza girecek olan Google ürünlerinin lansmanı yapıldı. Google'ın CEO'su Sundar Pichai'nin açılış konuşmasıyla başlayan sunum Google'ın yapay zeka çalışmalarına, sesli asistanlarına, Android'in yeni işlerim sistemine ve sanal gerçekliğe uzanan bir yelpazedeki yeniliklerle devam etti.

Google Assistant ve Google Lens

Google'ın sesli komutları anlatıp işlem yapabilen yazılımı Assistant'a kamera desteğiyle çevresini algılayabilme desteği geliyor. Yapay zekayı şu anda öncelikli alan olarak belirleyen Google, yeni görsel algılama yazılımı Google Lens ile adeta gördüğü her şeyi tanımlayabilecek. Burada Google'ın her şeyle kast ettiği şey restoranın tabelasına doğrulttuğunuzda puanlarını, çiçeğe yönelttiğinizde ismini ve modemin uzun şifreli ve isimli barkoduna yönelttiğinizde otomatik bağlanmayı söylemeye uzanan geniş bir yelpaze. Google Lens'in bir akıllı gözlük ile birleşmesi ise bilim kurgu filmlerini gerçeğe dönüştürecek cinsten.

Ve Google'ın meziyetli sesli komut yazılımı Google Assistant, iOS platformlarına geldi. Dün sunum sırasında iTunes'un ABD marketinde yerini alan Google Assistant'ın, Siri kullanıcılarını kendine çekip çekemeyeceğini ise zaman gösterecek.



Google Home

Google'ın geçtiğimiz yıl tanıttığı yapay zekalı hoparlörü Google Home, ABD ve Kanada'da ücretsiz telefon görüşmelerine olanak tanıtacak. Google'ın gizli numarası üzerinden gerçekleşecek olan telefon görüşmeleri tamamen ücretsiz olacak. Dileyenlerin kendi numaralarını tanımlayabileceği servis hoparlörü telefona dönüştürüyor.

Amazon Echo'ya rakip olarak geliştirilen ve şu anda piyasanın en iyi akıllı hoparlörleri arasında yer alan Google Home, bu yıl daha fazla servisi destekleyecek ve hane halkını çok daha iyi tanıyacak. Makine öğrenme ve yapay zeka ile çevresindeki kişilerin konumunu bilebiliyor. Bluetooth desteği eklenen Google Home'u artık sıradan bir hoparlör gibi de kullanabileceksiniz. Aynı zamanda HBO Now, Hulu, SoundCloud, Deezer ve daha nice platformu bünyesine katmasıyla da bu servislere sesinizle ulaşabileceksiniz.

Google Home bunlara ek olarak da kişi sesiniz ayırt ederek proaktif komutları ve zincirleme soruları daha başarılı ve tutarlı yanıtlayabilecek.

Google Photos

Google'ın iki yıl önce I/O'da tanıttığı sınırsız depolama alanı sunan ve görsel tanımlama ile kendini iyileştiren fotoğraf uygulaması Google Photos'a üç yeni özellik eklendi. Google Photos artık çektiğiniz fotoğraflardaki kişileri tanıyacak ve o kişiyle bu fotoğrafları paylaşmayı teklif edecek. Suggested Sharing isimli bu özellik "Tatilde çektiğimiz fotoğraflardan benim olduklarımı atar mısın?" gibi cümlelere anlık yanıt olacak.

Google Photos'un ikinci özelliği ise başta aileler olmak üzere sıkça birlikte fotoğraf çekilen kişilerin çektiklerini tek tek paylaşmasındansa tüm kütüphanelerini birbirlerine açmalarını sağlıyor. Shared Libraries isimli bu özellik başlangıçta biraz ürkütücü gelse de Google denetim için tüm kütüphanenin baştan sona paylaşımı, belirli bir tarihten sonrasının paylaşımı veya belirli bir kişinin olduğu fotoğrafların paylaşılması kişi ayarlarla denetim sunuyor.

Google Photos için tanıtılan son özellik ise çekilen fotoğrafların fiziksel bir albüme dönüştürülmesi. Google Photos, ne kadar fotoğraf seçerseniz seçin, bu seçki üzerinden en iyi çıkanları seçiyor ve bir fotoğraf albümüne dönüştürerek size gönderiyor. Bu servis ise 9,99 dolardan başlıyor.

Android O

Android'in gelecek versiyonunun kod ismi olan O'ya dair de ilk bilgiler paylaşıldı. Şimdilik erken dönem geliştirme aşamasında olan Android O, beta kayıtlarını kabul etmeye başladı. Dileyenler indirip deneyebilir ancak önünde uzun bir yol olduğu için yüklemeden önce iki kez düşünmekte fayda var.

Android O ile birlikte hayatımıza girecek yenilikler arasında daha düzenli ve kategorilenmiş bildirimler, iyileştirilmiş pil tüketimi, Picture-in-Picture isimli özellikle bir uygulama üzerinde video izlerken o pencereyi süzülen bir forma sokup diğer uygulamaları kullanmak, uygulama ikonlarının temalara göre değişmesi ve dokunulduğunda hareketlenmesi yer alıyor.

#AndroidO will bring more fluid experiences to mobile screens, along with improved "vitals" like battery life and security. #io17 pic.twitter.com/GdhPChWpAr

— Google (@Google) 17 May 2017

Android Go

Dünyada akıllı telefon kullanımı devasa değerlere ulaşmış olsa da bu medeniyetin ulaşamadığı 2G ile internete bağlanan veya hiç erişimi olmayan çok fazla yer var. Pahalı akıllı telefonlar, pahalı veri paketleri ve çok fazla veri tüketen uygulamalar gibi sebepler de bu durumun temelini oluşturuyor. Google, bu insanlara ulaşmak için yeni programı Android Go'yu duyurdu. Kısıtlı veri kullanımıyla, kısıtlı uygulama tüketimiyle ve özelleştirilmiş işletim sistemiyle öne çıkıyor.

Kendine has Google ürünleriyle şekillenecek olan Android Go, Google'ın yıllardır peşinden gittiği bir düşünce. Android One isimli akıllı telefonları da bunun bir öncüsüydü. Android O kurulu olarak gelecek cihazlar hemen her servisin sadeleştirilmiş halini kullanacak ancak bilgiyi erişilebilir hale getirecek.

Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik

Google, açılış sunumunda son olarak sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklikten bahsetti. Geçen sene tanıtılan sanal gerçeklik platformu Daydream, şu anda Daydream View ile akıllı telefon kullanılarak deneyimlenebiliyor. Ancak Google'ın hedefi (tıpkı Facebook gibi) bilgisayar veya telefon kullanmadan kendi başına çalışan bağımsız bir sanal gerçeklik gözlüğü olduğu açıklandı. Bu aşamada Google, HTC ve Lenovo ile birlikte çalışacak. Ancak bu planların ne zaman gerçeğe dönüşeceği konusunda net bir tarih paylaşılmadı. Ayrıca WorldSense ismini verdiği özellikle birlikte bu bağımsız Daydream deneyimindeki hareketleri de yenilikçi bir forma sokuyor.

Artırılmış gerçeklik alanında ise Google, çevresini algılayabilen yazılımı Tango ile donatılmış bir Asus telefon yayınlamıştı. Bu sene onu daha da küçültmeyi başarıyor. Tango ile aynı zamanda Expeditions servisi de birleşecek ve çocuklar eğitim alanında artırılmış gerçeklikle normal boyutlarında görülemeyen DNA ve gezegen gibi öğeleri sınıfta gözlemleyebilecek.

Our new #Tango-enabled Visual Positioning Service helps mobile devices quickly and accurately understand their location indoors. #io17 pic.twitter.com/1pYlCGM8eg — Google (@Google) 17 May 2017





Görsel: Google