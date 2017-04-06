Google'dan Dijital Yeteneklerinizi Geliştirecek Ücretsiz Eğitimler

Google yeni başlattığı projesi Dijital Atölye ile dijital pazarlama alanının pek çok farklı alanında ücretsiz eğitimler sunuyor.

İşini ya da kariyerini büyütmek, dijital bilgisini artırmak ve kendini geliştirmek isteyen herkes için Google'dan güzel bir haber var. Google Dijital Atölye; arama motoru reklamcılığından sosyal medya kullanımına, site kurmaktan satış yapmaya dijital pazarlamaya dair her konuda ücretsiz eğitim alabileceğiniz çevrimiçi bir kurs.

Atölye kapsamında herkesin faydalanabileceği, Türkiye için özel hazırlanan eğitim materyalleri haricinde; yakın zamanda 9 şehire giderek eğitim vermek ve İŞKUR'un eğitimleri için konu hazırlamak da var. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, İŞKUR veÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ortaklığında geliştirilen proje kobilerin internette daha çok var olmalarına yardımcı olurken iş kurmak isteyenlere ve sektöre adım atmak isteyen gençlere de destek olacak.

Ücretsiz kurstan faydalanmak için siteye Google kimliğinizle kayıt olduktan sonra dilediğiniz konuyu seçebileceğiniz gibi, dilerseniz size özel bir plan da sunulabiliyor. Kurs içerikleri alanında uzman isimlerin anlattığı videolardan oluşan derslerden kurulmuş. Her konudaki ilgili ders videolarını izliyor, transkript üzerinden takip edebiliyorsunuz. Ayrıca bilginizi sınayabileyeceğiniz ya da öğrendiklerinizi hatırlatacak testler de sunulmuş. Kontrol paneliniz sayesinde ilerlemenizi izleyebiliyorsunuz. 23 ana başlığın hepsini tamamlayıp rozetlerini açtığınızda Dijital Atölye Online Yeterlik Sertifikasını kazanabiliyorsunuz. Google Dijital Atölye'ye buradan ulaşabilirsiniz.

Görsel: Google Dijital Atölye