​Google Takvim ile Senkronize, Kağıt Görünümlü Elektronik Takvim

Kağıt görünümlü elektronik takvim Magic Calendar, kullanıcının Google Takvim'i ile senkronize olabilen bir duvar takvimi olarak prototip aşamasında.

Magic Calendar, yüksek çözünürlüklü e-mürekkep ekran teknolojisi kullanılarak tasarlanmış, internete bağlanabilen bir elektronik kağıt takvim. Dolayısıyla duvara asmak isteyebileceğimiz en çağdaş kağıt takvimlerden biri.



Dışarıdan bakıldığında diğer standart kağıt duvar takvimlerine benzeyen takvim, aslında Kindle'lardakine benzer düşük güçlü bir ekranla çalışan bir tür dijital kağıt. Google Takvim ile senkronize çalışan Magic Calendar, mobil cihazlarınızdan yaptığınız değişikliklere göre anında kendini güncelliyor. Örneğin telefonunuzdan Google takviminizde bir etkinlik oluşturduğunuzda aynısı Magic Calendar’da da anında beliriyor. Ayrıca notları ve hava durumunu da gösterebiliyor. Özellikle ailelerin evde kullanımı için çok ideal bir ürün gibi görüyor. Her aile üyesinin o günkü programı, Magic Calendar üzerinde farklı renklerle temsil ediliyor. Böylece evdeki aile bireyleri diğerlerinin ne yaptığından haberdar olabiliyor.

Japon tasarımcı Hironao Tsuboi ve onun stüdyosu Kosho Tsuboi tarafından yaratılan takvim, tasarımcıları ve mühendisleri teknolojinin yeni kullanım alanlarını yaratmaları için cesaretlendiren Google’ın Android Experiments platformu altında geliştirilmiş. Şu anda prototip aşamasında olan ürünün çalışır bir versiyonu yapılmış olsa da tasarımcıları hala giderilmesi gereken birkaç teknik sorun üzerinde çalışıyor.

Görsel: Magic Calendar

