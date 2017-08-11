Google Hip Hop'ın Doğuşunu Doodle'ıyla Kutluyor

Hip Hop'ın yaşadığı en büyük yeniliklerden birisi olan break'in doğduğu 11 Ağustos 1973 anısına Google etkileşimli bir doodle hazırladı.

Google, insanlık tarihinin önemli yıl dönümlerini doodle'lar hazırlayarak anıyor ve daha fazla insanın da haberdar olmasını sağlıyor. Google, bu doodle'ları kimi zaman küresel kimi zaman da bölgesel olarak erişime sunuyor. Bugünü, 11 Ağustos gününü, tüm dünyada Hip Hop'ın tarihi için önemli bir dönüm noktası olarak anarak break'in ve nihai olarak günümüz hip hop'ının doğuşunu kutluyor. Google aynı zamanda bugün Japonya'ya özel bir doodle hazırladı ve 16. milli bayramları Dağ Günü'nü kutladı.

11 Ağustos 1973'te, Kool Herc isimli DJ'in Boogie Down Bronx'da düzenlediği okula dönüş partisi sırasında müziğin daha fazla devam etmesi ve insanların daha uzun dans etmesi için enstrümanların çalma süresini uzatmasıyla müzikteki break kavramı doğdu. Ardından da bu müziğe bağlı olarak breakdance ortaya çıktı. Daha sonra ise bu müziğin üzerine daha fazla etkileşim eklemek için müzikle uyumlu ve uyaklı sözler yazan MC'ler (Master of Ceremonies, Takdimci) ortaya çıktı. Keza bu isimler de günümüzde rapçi diye anılır oldu.

Google da hazırladığı iki turntable'lı basit bir controller ile Hip Hop'ın doğuşunda iz bırakan parçaları birlikte çalabiliyor ve bir müzik türünün doğuşunda büyük rol oynamış isimleri hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz. Günümüzde Hip Hop'ın geldiği noktaya bakınca da 44 yıl ne kadar dolu dolu geçmiş, değil mi?

Google'ın Hip Hop'ın doğuşu için hazırladığı doodle'ı buradan deneyimleyebilirsiniz. Hip Hop'ın 1979'dan günümüze değişimi içinse sayfanın altında Hip-Hop Universe'in hazırladığı videoya bakabilirsiniz.

Görsel: Google