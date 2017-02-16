Google Haritalarından Alınmış Ekran Görüntüleriyle Hyperlapse Dünya Turu

Matteo Archondis, 8 Şubat'ta Google Maps'in doğum gününü kutlamak için tamamen harita ekran görüntülerini kullanarak hızlandırılmış bir video yarattı.

Hızlandırılmış video teknikleri olan timelapse ve hyperlapse, uzak coğrafyaları anlatmak için etkili dile sahip. Timelapse, sabit bir noktadan durup akışı izleyerek ortaya çıkarken hyperlapse'i de hareketli timelapse olarak tanımlamak mümkün. Bu teknikle son karşılaştığımız örnekler arasında lavın akışına adanmış Dawn of Fire ve Norveç'in dört mevsimini belgeleyen Seasons of Norway yer almıştı.

Matteo Archondis ise timelapse tekniğini adeta masasından bir adım bile atmadan kullanıyor ve etkileyici bir işe imza atıyor. Google Maps'in doğum günü olan 8 Şubat'ta, gezegenimizin devasa haritasına adanmış bir çalışma olan "Google Maps: Hyperlapse Around the World" ile adeta sanal bir dünya turu atıyoruz.

Archondis, Google Earth üzerinde adım adım gezerek ekran görüntüleri alıyor ve her bir adımıyla Barselona, Büyük Kanyon, Rio da Janeiro, Paris, Everest, Kyoto gibi gibi ikonik noktalar üzerinden gidiyor. 2 dakika 30 saniye uzunluğundaki dünya turunu gerçekleştirmek için Archondis toplam 3.305 ekran görüntüsü kullanmış. Ve böylelikle oldukça basit, yalın bir fikrin ne derece etkileyici olabileceğini sergiliyor.





Görsel: YouTube