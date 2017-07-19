Google Glass Yenilenen Yüzüyle Geri Döndü

Google'ın uçuk projelerinden Glass, 2 yıllık sessizliğini yenilenen yüzüyle sadece şirketlere odaklanan modeliyle bozdu.

Google'ın Alphaber olmadan önce çılgın projeleri için ayırdığı birimi Google X çatısı altında gelişen Google Glass, ilk duyurulduğunda büyük ses getirmişti. Gerek giyilebilir teknolojilerin emekleme döneminde olması gerek güvenlik ve gizlilik konusundaki hassasiyetlerle (fiyatının 1,500 dolar olmasının da etkisiyle) ürün son kullanıcıya ulaşmayı başaramamıştı. SXSW 2013'te Google Glass'ın arayüzünün ilk görüntülerini görmüştük, SXSW 2015'te ise Google X'in kaptanı Astro Teller'ın sunumuyla hem Glass'ın hem de diğer projelerin geliştirme sürecini ve çıkan dersleri dinlemiştik.

Bugün ise Alphabet çatısındaki X altında geliştirilen Glass, 2 yıllık aradan sonra geri döndüğünü açıkladı. Glass projesinin başındaki isim olan Jay Kothari'nin yayınladığı bir Medium yazısıyla duyurulan gelişmelerle akıllı gözlüğün kendine daha net bir hedef belirlediğini ve meyvelerini verdiğini gösteriyor. Google Glass son kullanıcıya yönelik bir ürün olmaktan çıkıp şirketlerin çalışma koşullarını iyileştirecek bir katalizör olarak konumlandırılıyor.

Glass Enterprise Edition ismiyle geri dönen gözlük, ilk olarak GE mühendisleri tarafından kullanılmaya başlanmış ve montaj gibi sürekli olarak talimatların kontrol edilmesi gereken aşamalarda çalışanların verimliliğini artırmış. Artırılmış gerçeklik çözümleri sunan Upskill ortaklığıyla Google Glass, mühendislerin adeta kılavuzu olmuş. Böylece sürekli olarak kalın kitaplardan tek tek sayfalara bakmak ve işlerini bölmek yerine anlık olarak ihtiyaçlarına gözlük üzerinden erişmişler. Bunun sonucunda da çalışanlardaki verimlilik %8 ile %12 arasında artış göstermiş.

Glass'ı çalışma alanına taşıyan ilk şirketlerden olan GE'den sonra yeni şirketler de eklenmiş ve şu anda yaklaşık 50 şirketin çalışanları iş yerlerinde Google Glass kullanıyor. AGCO, DHL, Dignity Health, NSF International, Sutter Health, The Boeing Company ve Volkswagen gibi şirketlerin de bu ekosisteme katıldığını açıklayan Kothari, Glass'ın montaj, video destek, rapor hazırlama, hasta raporlarını video olarak tutma, envanter ve depo işlemleri gibi aşamalarda kullanıldığına örnek verdi. Google Glass şu anda yeni şirketlerle birlikte çalışmak için de açık çağrıda bulunurken rotasını da şirketler için daha iyi bir çalışma ortamı hazırlamaya çeviriyor.

Görsel: Google Glass