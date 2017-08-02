Gökyüzünün Gazabı

Mike Olbinski'nin hazırladığı Pursuit kısa filmi fırtına, yıldırım, hortum, kasırga eşliğinde gökyüzünün farklı suretlerini belgeliyor.

Düğün fotoğrafçılığı ve fırtına takipçisi olarak kendine bir kariyer çizen Mike Olbinski, Arizona'nın Pheonix şehrinde yaşıyor ve eyaletin coğrafi koşullarına parelel olarak gerçekleşen hava olaylarını timelapse'lere dönüştürüyor. 27 günlük bir yolculuğun meyvesi olan Pursuit isimli kısa filmi de ismiyle müsemma bir çalışma.

Olbinski, Phoenix'ten yola çıkarak 27 gün boyunca yollarda yıldırımların, bulutların, şimşeklerin, özetle gökyüzünün peşinden gitmiş. Bu süre içerisinde 10 eyalet değiştirmiş ve 28 bin mil (45 bin km) yol yapmış. Bu projede 90 bin timelapse karesi kaydeden Olbinski, bu tip dökümanları hem Pursuit gibi kısa filmler üretmek için hem de kendi çalışmalarında kullanmak isteyenlere lisanslamak için kullanıyor. Bu fırtına görüntülerini kullananlar arasında Al Gore, State Farm ve Acura reklamları, ESPN Super Bowl videosu ve Thor: The Dark World yer alıyor.

Mike Olbinski çekimlerde iki adet Canon 5DSR gövde ve Canon 11-24mm, 35mm, 50mm, 135mm ve Sigma Art 50mm lens ile Manfrotto tripod kullanmış. Düzenlemeleri ise LR Timelapse ile Lightroom, After Effects, Premiere Pro üzerinden yapmış.

Görsel: Vimeo