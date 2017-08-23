Gökyüzünden Hong Kong Distopyası

Mimar ve görsel sanatçı Mariana Bisti, Hong Kong'un gökyüzüne uzanan yapıları arasındaki yolculuğunu kısa filme dönüştürdü.

Hong Kong bir şehir devleti olarak Çin, Japonya ve İngiltere yönetimleri altında kalmış ve kültürel olarak da bu değişimlerden derinden etkilenmiş bir yer. Sahip olduğu görece küçük coğrafi alanda yüksek nüfus yoğunluğuyla şehrin hemen her yerinde gökyüzüne uzanan binalar bulunuyor. Bu da Hong Kong'u kendine özgü bir konuma sokuyor. Daha önce fotoğrafçı Andy Yeung'un gözünden yer verdiğimiz Hong Kong manzaralarına mimar Mariana Bisti'nin çalışması da ekleniyor.

Mariana Bisti, geçtiğimiz Şubat ayında Hong Kong Baptist Üniversitesi'nin Görsel Sanatlar Akademisi'nde 10 hafta geçiriyor. Bu süre içerisinde de eğitim ve sanatına ayırdığı zaman kadar şehirde dolaşıp keşfetmeye de vakit ayırıyor. Hong Kong havasının öne çıkardığı karmaşa ve çelişki kavramlarına odaklanan Bisti, karşılaştığı manzaraları toplayarak 8'er dakikalık iki videodan oluşan Wěndìng Fánróng serisini üretiyor.

Dünyanın nadide distopyaları arasında gördüğü Hong Kong'u başlangıçta DSLR kamerasıyla yeryüzünden belgelemeyi denemiş. Fakat elde ettiği görüntü onu tatmin etmemiş. Yüksek binalarla şekillenen Hong Kong'u tam anlamıyla yansıtabilmek için drone'un gözünden görmesi gerekmiş. Bir haftada internetten drone kullanım videoları izleyerek eğiten sanatçı, kayıt yapacağı noktaları belirlemiş ve şehrin üzerinde irtifa limitinin altında uçarak kamuya açık ve özel mülklerin üzerinde uçarak görüntü toplamaya başlamış. Tüm bu gerilla çalışmalar da elde ettiklerinin yanı sıra onun için heyecanlı bir maceraya dönüşmüş.

Hong Kong'un görmeye alıştığımız dünyaya benzemeyen yüzleriyle Wěndìng Fánróng serisi iki kanallı kaydedilmiş ancak adeta bir bütün olarak varoluyor. Belirli bir noktadan geniş açılara doğru yaptığı ağır hareket ise hikaye anlatımını şaşırtarak güçlendiriyor. Elde ettiği görüntüleri aşağıda bulabilir serinin tamamını ise aşağıdan izleyebilirsiniz.

Görsel: Mariana Bisti