Gökten Ağaç Diken Drone'lar

İrlanda merkezli girişim BioCarbon Engineering, drone'ları kullanarak gökyüzünden yeri topoğrafik olarak tarıyor ve günde 100.000 ağaç dikebiliyor.

Geçtiğimiz 5 yıl içerisinde Myanmar'ın en önemli ve en büyük nehri olan İravadi Nehri'nin deltasında köylüler tarafından ağaçlandırma çalışmaları yürütülüyordu. Bu süre içinde yaklaşık 2,7 milyon Mangrov ağacı dikilmiş ve ekosistem onarılmaya çalışılmış. Fakat tüm bu çalışma yerel sivil toplum kurularının çabası ve kas gücüyle devam ettiği için daha verimli bir çözüm bulunması gerekiyormuş. Ve onlar da gökten ağaç yağdıran drone'lara geçiş yapmışlar.

İrlanda merkezli girişim BioCarbon Engineering geliştirdiği arazi tarama ve ağaçlama teknolojileriyle drone'lar yardımıyla günde 100.000 ağaç dikebiliyor. Böylece yerel halkın da ağaç dikmek yerine toptan çıkmaya başlayan filizlerle ilgilenme fırsatı sunuyor. Önümüzdeki ay başlayacak olan drone'dan ağaç dikme programı Worldview International Foundation ortaklığıyla hayata geçecek. Projenin başlangıç tarihine kadar yerliler toplamda 750 hektar alanı ağaçlandırmış. Drone'lar da 250 hektar alanı 1 milyon ağaçla kaplayacak. Nihai hedef ise drone'larla 1 milyar ağaç dikmek.

BioCarbon Engineering'in çalışması birkaç aşamadan oluşuyor. Önce drone'lar yaklaşık 90 metre yukarıdan uçarak alanın topoğrafik ve toprak kalitesi haritasını çıkarıyor. Ardından hazırladıkları algoritma ağaç dikme noktalarını belirliyor. Ardından ikinci grup drone havalanıyor ve bu kez daha alçak irtifada uçarak harita üzerinde belirlenen noktalara tohum kapsüllerini fırlatacaklar. Bu kapsüller tohumların sağlıklı olarak büyümesi ve gelişirken herhangi bir sorun yaşamaması için tasarlanmış takviyeler.

BioCarbon Engineering'in sunduğu bu teknolojiyle ormansızlaşma ve doğal yaşamı yok etmemiz gibi zararları azaltabilir hatta belki bir gün doğa ve çevre için yaptığımız diğer güzel çabalarla birleşerek dünyamızın yok oluşunu engelleyebiliriz.

Görsel: BioCarbon Engineering