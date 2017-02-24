Göçmenlerin Önündeki Duvarda Açılan Kapılar

84 Lumber için hazırlanan ve tam haliyle yayınlanamayan Super Bowl filmi, Meksikalı bir anne-kızın ABD'ye göç hikayesini anlatıyor.

Trump'in göçmen politikalarına (ve özellikle duvar meselesine) markalardan yükselen sesler olduça fazla. Bunlardan biri de Super Bowl 51 sırasında yayına giren inşaat malzemeleri şirketi 84 Lumber'ın filmiydi. Meksikalı bir anne-kızın nereye gittikleri belli olmayan bir yolculuğa çıkmalarını anlatan 90 saniyelik film; bu seneki Super Bowl'un en siyasi işlerinden biriydi.

Brunner tarafından yaratılan film, sabaha karşı bir anne ve kızın zorlu bir yolculuğa başlamalarını gösteriyor. Ancak, sonunda nereye gittiklerini anlamıyoruz. Bunun nedeni, filmin orijinal halinin televizyon için fazla siyasi ya da cesur bulunmuş ve Super Bowl'un yayıncısı FOX tarafından reddedilmiş olması. Bu nedenle film; sadece yolculuğa çıkışı gösteriyor ve sonunda "Başarıya ulaşma hırsı burda her zaman hoş karşılanır." gibi bir mesajla izleyiciyi internet sitesine yönlendirerek filmin devamını (veya tüm yolculuğu anlatan 5 dakikalık yönetmen versiyonunu) internet üzerinden seyretmeye davet ediyor.

Filmin televizyonlarda yayınlan(a)mayan halinde zorlu yolculuğun sebebi anlaşılıyor. Anne-kız koca bir bozkırda yorgun ve çaresiz yürüyor, küçük kız etrafında bulduğu çaputlarla bir ABD bayrağı yapıyor. Sonunda ikili kendilerini devasa bir sınır duvarının yanında buluyorlar. Umutsuzluğa kapılıp vazgeçecekken duvarda ahşap bir kapı farkediyorlar ve kapıdan geçerek ABD'ye giriyorlar. Peki kapıyı kim yapmıştır?



Anne-kızın Meksika'dan ABD'ye göç ediyor oluşu ve özellikle de duvar, Trump'ın duvar politikasına doğrudan bir gönderme ve eleştiri tabii. "Sen duvar yaparsan, birileri o duvarı deler, yine geçer" diyor bana göre. Filmin internet sitesi üzerindeki devamı o kadar çok ziyaretçi almış ki, site Super Bowl gecesi çökmüş. Sosyal medyada da büyük tartışmalar dönmüş. Kimileri şirketi kaçak göçmenleri teşvik etmekle suçlarken kimileri de cesareti nedeniyle başarılı bulmuş. 84 Lumber ise konu hakkındaki duruşunu sürdürüyor, kaçak göçü değil; çalışkan insanların önünde açılacak kapıları desteklediğini belirtiyor.

@nathandavid76 Hi Nate. We don't condone illegal immigration. The journey highlights the type of person we're looking for at 84 Lumber.

— 84 Lumber Company (@84LumberNews) 6 February 2017

Bu arada ilginç bir detay daha, şirketin başkanı Maggie Hardy Magerko aslında kapı görselinin Trump'ın kendisinden geldiğini söylüyor zira Trump bir konuşmasında sınırda sadece duvar değil; duvarda ABD'ye yasal olarak giriş yapmak isteyenlere açık, kocaman güzel bir kapının da yer alacağını söylemişti.

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Reklamveren: 84 Lumber

Reklam Ajansı: Brunner of Pittsburgh

Görsel: YouTube