Glitch'lenen Ahşap Heykeller

Tayvanlı sanatçı Hsu Tung Han, analogu dijitalle tanıştırıyor ve eserleri yazılım hatası yaşamışcasına bozulmaya başlıyor.

Glitch, dijital dünyada teknolojinin içinde doğan bir deformasyon olarak doğmuş ve zaman içerisinde bir sanat formuna dönmüştü. Üfle geçer, kapat aç geçer gibi kurduğumuz tüm klişe sözler de başımıza gelen doğal glitch'lerin sonucu oldu. Glitch'lenmiş mobilyalar ve halılar da daha önce radarımıza takılmış işler arasındaydı.

Tayvanlı sanatçı Hsu Tung Han, yarattığı ahşap heykelleri glitch'le tanıştırıyor ve adeta üflense düzelecekmiş gibi bozuyor. Aşırı gerçekçi olan insan ve hayvan figürleri yapan sanatçı kutu kutu bozduğu noktaları havada duruyormuş gibi göstermeyi başarıyor. Böylece heykelleri dijital bir ortamda inceliyormuş hissi yaratmayı başarıyor.

Görsel: Hsu Tung Han