Gizli Cepleri ve Minimalist Tasarımıyla Invisible Backpack

OPPOSETHIS tarafından tasarlanan sırt çantaları, ayrıca bilgisayar gözü ve gizli cepleriyle ev ile iş arasında azami konforu hedefliyor.

İstediğimiz yerden çalışabilir, dizüstü bilgisayarımızı akşamları eve götürebilir hale gelmemizle birlikte sırt çantaları için de adeta yeni bir devir başladı. Çünkü sırt çantalarının gündelik eşyalarımızın yanı sıra teknolojik donanımımızı da zarar vermeden taşıyabilmesi gerekti. Bilgisayar, tablet, e-kitap okuyucular derken birçok detayla şekillenen farklı ihtiyaçlar da tasarımcıları yenilikçi sırt çantaları yaratmaya itti.

Litvanya merkezli OPPOSETHIS, 2014'ten bu yana Invisible Backpack isimli sırt çantasını geliştirerek duyurmaya devam ediyor. Invisible serisi adeta bir tüp gibi, silindir gibi tasarlanmış. Ancak üstündeki ve çevresindeki gizli cepleri tasarımının alametifarikası. Sırt çantalarının en can alıcı özelliklerinden olan bilgisayar için ayrı göz ve ayrı fermuar dinamiğini içselleştirmesi, o alanı çantanın iç kısmına koyanlardan kolayca ayrışmasını sağlıyor. Çünkü bilgisayara ulaşmak için üst kısımdan fermuar açıp çantadaki diğer şeyleri alt ekip bilgisayara ulaşmak yorucu olabiliyor. Yan taraftan açılan bağımsız bir cep ise tüm işi değiştiriyor.

Insivible Backpack'in neredeyse her cephesinde fermuar var. Bunlar matara gözü, gündelik eşya gözü, ayakkabı gözü gibi ayrı amaçlara hizmet edebiliyorlar. Invisible Backpack serisi 5 parçadan oluşuyor; One, One Mini, Two, Three ve Rolltop. Ailenin en küçüğü One Mini 12 litre hacimli ve iki cephede cebe sahip. Three ise 22 litre hacme sahip ve 15 inç bilgisayarları alabiliyor. Ve ayrıca altında ayakkabı gözü, iki cephedesinde de bağımsız cebi bulunuyor. Bükülen üst kısmıyla Rolltop'ın hacmi ise 26 litreye kadar genişleyebiliyor.

Görsel: OPPOSETHIS