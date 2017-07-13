Gizemli Plak, Leziz Pizza ve Sade Bir Yaşam

2015'te En İyi Animasyon Kısası dalında Oscar adayı olan A Single Life, bu hafta dijital mecralarda prömiyerini yaptı.

Hollanda merkezli animasyon stüdyosu Job, Joris & Marieke tarafından 2014'te tamamlanan ve o günden bugüne 200'den fazla festival gezen, toplamda 40 ödül alan A Single Life, bugün Vimeo üzerinden prömiyerini gerçekleştirdi. Job, Joris & Marieke, daha önce stop-motion hareket haritası çıkardığı FREEZE! kısa filmiyle radarımıza yakalanmıştı. 87. Oscar Ödülleri'nin animasyon kısa kategorisi ise son derece kaliteli adaylarla doluydu. 2015'in animasyon kısa adayları arasında Big Hero 6'ten önce yayınlanan Feast isimli Disney kısası ve duvara çizilen insan boyutlarındaki figürlerle çekilen stop-motion The Bigger Picture yer alıyordu.

Job, Joris & Marieke, Oscar'larını Disney'e kaptırsa da A Single Life filmleri büyük ses getirdi ve ilgi çekti. Film, tek başına yaşayan bir kadının günün sakin bir diliminde pikabından müzik dinleyip pizza yemesiyle başlıyor. Müziği başlatıyor ve akabinde ters giden bir şeyler olduğunu fark ediyor. 2 dakika 19 saniyelik kısa film şirin ve eğlenceli. Kısa film dünyasını takip edenlerin de stüdyoyu radarlarına almaları konusunda bir tavsiye niteliğinde.



Görsel: Vimeo