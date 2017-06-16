Giyilebilir Kinetik Heykeller

Güney Koreli sanatçı Dukno Yoon, heykel niteliğinde kinetik takılar yaratıyor.

Dukno Yoon’un tasarladığı vücut süslemeleri, ellerin kinetik hareketiyle uçabilen kanatlı yüzüklerden ve bileziklerden oluşuyor. Oldukça basit görünen bu parçalar mekaniğin zarafetini ortaya koyuyor.



Yoon mekanik yapıları, çalışmalarının merkezine koyma nedenini şöyle açıklıyor: “Makinelere ve onların hareketlerine duyduğum ilgi, mekanik yapıların çalışmalarımın resmi dili haline gelmesini sağladı. Mekanik yapı bir form olarak beni iki açıdan büyülüyor. Birincisi, yapısal biçim arkasındaki köklü mantık nedeniyle karmaşıklığı ve basitliği aynı anda temsil edebilir. Ayrıca mekanik form, rastgele olmayan hareket demektir. Hareket tasarlanır veya geliştirilir ve dolayısıyla etkileşimli olabilir. İzleyicilerle etkileşime giren ve onları da işin içine dahil eden bu mekanik hareketler üzerinde çalışmak, nesnelere canlılık kazandırabilmemi sağlıyor. Giyilebilir kinetik çalışmalarım heykel ve mücevher arasında bir yerlerde duruyor. İzleyicinin bedeniyle yakından bağ kurarlarken aynı zamanda ondan bağımsız bir sanat yapıtı olarak da geçerlilikleri mevcut.”

Metal işleme ve mücevher alanında eğitim alan Güney Koreli sanatçı Dukno Yoon, Güney Kore’de Kookmin Üniversitesi’nde lisans, Miami Üniversitesi’nde de yüksek lisansını tamamlamış. Şu anda Kansas Eyalet Üniversitesi'nde yardımcı doçent ve koordinatör olarak görev yapıyor. Çalışmaları; Güney Kore, Japonya, Avustralya ve ABD'de gerçekleşen sergilerde izleyiciyle buluşmuş, uluslararası ödüller ve burslar kazanmış. Bir metal sanatçısı ve tasarımcısı olarak aynı zamanda Güney Kore'nin önde gelen yayın şirketlerinin TV şovları için metal zırh, taç ve maske üreterek de geçimini sağlıyor.

Görsel: Kansas State University