GIF Sanatçısından Saykodelik Döngülerle Dolu Kısa Film

Saykodelik GIF'ler üreten sanatçı hexeosis, anlatı bulunmayan kısa filmi ile meditasyon ve dinginlik vadediyor.

Ana mecrası olarak Tumblr'ı seçen, Facebook ve Instagram'da da işlerini yayınlayan GIF sanatçıcı hexeosis, 36 dakikalık bir animasyon kısa film üzerine çalışıyor. HX-01 isimli kısa film, hexeosis'in GIF'lerinden ana düşünceden yola çıkıyor ve bunu daha uzun bir zaman dilimine yayıyor. Genellikle modeller, geometrik formlar, mandalalar ve saykodelik düzlemler yaratan sanatçı, bu kısa filmle birlikte GIF'lerindeki kısa süreli döngüleri 1080p çözünürlükle büyük ekranlara taşıyacak.

Bir yıldan uzun süredir HX-01 projesi üzerinde çalışan hexeosis, çalışmalarını Cinema 4D ve After Effects ile yürütüyor. Bir anlatıcının bulunmayacağı 36 dakikalık kısa film partilerde, meditasyonlarda veya sakin akşam oturmalarında arka fondaki kaliteli görseller olmayı hedefliyor.



Temelde GIF'lerinden beslenen ve video fikrini de takipçilerinden alan sanatçı, birçok kişinin GIF'lerine sakinleşmek ve dinlenmek için baktığını fark etmiş. Bunun üzerine, aynı mantıkla yola çıkıp video formatında da bunu işleyebileceğini fark etmiş. Fakat bunun saykodelik bir yolculuk olduğunu söyleyen hexeosis, insanları bir hikayeye veya senaryoya yönlendirmeden ucu açık maceralar yaşatmayı amaçlıyor.

Son dokunuşları yapmadan önce hexeosis, ses tasarımı gibi birkaç rötuşu daha tamamlaması ve DVD ile Blu-Ray formatında yayınlayabilmesi için fona ihtiyacı vardı. Bunun için de Kickstarter'da 6.600 dolar hedefli mütevazi bir kampanya başlattı. Bir aylık sürenin sonucunda 7.813 dolar toplayarak da başarıya ulaştı. hexeosis, fiziksel kopyaları Şubat ayında tamamlayıp destekçilerine göndermeyi planlıyor. Dijital olarak indirmek içinse hexeosis'in internet sitesinden ön sipariş verebilirsiniz.

Görsel: hexeosis