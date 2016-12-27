GIF! Daha Çok GIF! [Bigumigu'da 2016]

Bigumigu’da geçtiğimiz yılı özetliyoruz: sanat projeleri, disiplinleri buluşturan fikirler, sponsorlu projeler ve içimizi ısıtan örnekleriyle GIF'in her tonu.

Geçen bir yılda yazdığımız 2 bine yakın haberi inceledik ve ele aldığımız konular arasında bazılarının öne çıktığını gördük. 2016'nın Bigumigu'da öne çıkan konularını da tek tek derledik.



GIF bir dosya formatı olmanın dışında bir mecra olarak da algılanmaya başladıkça hayatımızdaki GIF yoğunluğu da arttı. Hatta kimi zaman kısa film ve video projelerini dahi GIF olarak yayıldığına rastladık.

Unutulmaz Filmlerin Düşük Poligon GIF'leri

Brezilyalı sanatçı Bruno Alberto, temelde video oyunları için 3 boyutlu modeller ve sahneler yaratmak için kullanılan ancak, fotoğrafçılık alanında da yaygın olarak kullanılmaya başlanan düşük poligon tekniği ile "Low Poly Scenes" animasyonlu GIF’leri yarattı.



Popüler Film Repliklerinin Neon GIF'leri

Pop Corn Garage, popüler kültüre yön veren film repliklerini animasyonlu neon ışıklı GIF’lere dönüştürdü. Görsellere unutulmaz filmlerin dokusunu yansıtan bir tipografinin eşlik ettiği çalışmalar, neon tabelalar gibi yavaş yavaş yanarken filmlerin en heyecanlı ve sürpriz dolu dakikalarında geçen, hafızalarda yer edinen replikler birer birer ortaya çıkıyor.



Tim Burton'ın Yeni Filmine GIF'li Afişler

Yazar Ransom Riggs'in aynı isimli romanından uyarlanan ve yönetmenliğini Tim Burton'ın yaptığı Miss Peregrine's Home for Peculiar Children filminin tanıtım sürecinde GIF sanatçısı Kevin Weir, filmin karakterlerine odaklanan GIF'ler üretti. 20th Century Fox tarafından hazırlatılan GIF'lerde Miss Peregrine, Olive, Emma, Enoch, Jake ve Baron karakterleri öne çıkarılıyor.



Eskiz Defterinde Canlanan Çizimler

Şebnem Kuş ve Mehmet Demirel, GIF Collection of My Sketches ile gündelik yaşamdan taşıp biçim bulan anıları çizim ve GIF'e dönüştürüyor. Şebnem Kuş, gündelik çizimlerinde hayata dair minik detaylara yer veriyor. Adeta günden artakalan tek bir cümlenin biçim bulmuş halini yansıtıyor. Mehmet Demirel ise bu çizimleri kullanarak GIF'ler üretiyor. Yani bir anlamda bu çalışmaları GIF'e dönüştürerek kahramanlara yaşam veriyor.

Dünyanın Dört Bir Köşesindeki Mimari Yapıların GIF'leri

İngiltere merkezli illüstratör Michael William Lester, Character Building serisiyle dünyanın ikonik mimari yapılarına birer karakter kazandırarak iç seslerini dışarı vuruyor. Kimisinin gün içerisinde maruz kaldığı insan trafiğinden kimisinin de İngiliz usülü öyle uykusundan esinlenen sanatçı çevremizde görmeye alışık olmadığımız mimari şekilleri adeta normalleştiriyor.



Yeşilçam'da Reklam ve Ajans GIF'leri

Ali Garan, reklam dünyasının klişeleşmiş kalıplarını ve kinayelere konu olan gerçeklerini Yeşilçam'ın efsane filmleriyle birleştirmiş. Logonun bir tık aşağı alınması, işlerin aciliyeti, markalar karşı yarışlar, ödüller, fikirler, viraller, konkurlar...

21. Yüzyılın Teknolojisiyle Harmanlanan Geleneksel Japon Resim Sanatı Ukiyo-e

Segawa thirty-seven adıyla tanınan Japon sanatçının daha önce Katsushika Hokusai’nin “Fuji Dağı’nın 36 Görünümü” isimli serisine ufolar ve uçak düşüren lazerler gibi absürd eklemeler yaparak GIF’leştirdiği serisinden bahsetmiştik. Sanatçı, bir çeşit ahşap basma tekniği olan gelenekse Ukiyo-e’leri GIF’lere dönüştürdüğü çalışmalarına bir yenisini ekledi.



Desen Değiştiren GIF’ler

Brezilyalı illüstratör Asaph Luccas’ın kendi illüstrasyonlarını GIF’leştirdiği çalışmalarının bir kısmında sanatçının çizim ve renklendirme gibi yapım sürecine ait aşamalarına tanık oluyoruz. Bir kısmında ise Luccas’ın kendine has çizimiyle yarattığı karakterlerinin bir bukalemun gibi renk ve desen değiştiren giysilerine gözlerimizi alamadan bakakalıyoruz.

Sokak Sanatçısından GIF'le Erken Sevgililer Günü Armağanı



Hırvat sokak sanatçısı Lonac, yaklaşık bir aydır üzerinde çalıştığı son çalışmasını yayınladı. "Valentine's GIF(T)" tanımlamasıyla tanıttığı işi GIF formatındaki bir Sevgililer Günü armağanı niteliğinde.



Metro İstasyonundaki Bir Günü Anlatan Sinemagraflar



Sola’nın çalışmasında metronun gelmesini beklerken bir banklara oturup gazete okuyan ya da bir yerlere yetişmek için koşuşturanlar, trenin içinde oynayan çocuklar ve oturan insanlar yer alıyor. Metrologif adlı çalışma, art arda çekilen siyah-beyaz fotoğraf karelerinin sinemagraf işlenmesiyle hazırlanıyor.



Aradığınız Motivasyon Birbirinden Şirin Totoro GIF'lerinde

Avustralyalı sanatçı CL Terry, animasyon yeteneklerini kısıtlı bir zamanda da verimli kullanmak ve kendini geliştirmek için 100 günlük bir GIF maratonuna başlamış. Maratonun 72. gününde olan sanatçı bu süre boyunca ilham aldığı farklı isimlerin yanı sıra Totoro'yu kendi hobileriyle tanıştırmış. Böylece Totoro kendi düzeninden koparak insanların gündelik telaşlarına ortak oluyor.



Retro Elektronik Aletlerin GIF'leri

Fransız illüstratör ve animasyon sanatçısı Guillaume Kurkdjian, 1990'larda hayatımıza giren ve artık bir anı olarak yaşayan elektronik cihazları GIF'e dönüştürdü. Mat renk paleti ve yalın animasyonlarla geçen yılların değiştirdiği yaşam biçimimizi gözlemleyebiliyoruz. Akıllı telefonlarla tüm hayatı şekillendirebildiğimiz bugünlerde minik bir nostalji yolculuğuna çıkarak hangi dönemin daha iyi, güzel olduğunu düşünme fırsatı da yakalıyoruz.



Görsel: Segawa thirty-seven