Gezginler İçin Dijital Müzik Enstrümanı

Orit Dolev, sık seyahat eden müzik tutkunları için dijital enstrüman NOMAD’ı tasarladı.

Tasarımcı Orit Dolev, kendi gitarıyla yaşadığı maceraların sonucunda gezginlere özel bir enstrüman tasarlaması gerektiğine karar vermiş. Peki Dolev ne yaşamış da klasik gitarının ona yeterli olmadığına karar vermiş? 15 kişilik bir grupla bir koyda yaşayabilmek için Asya ve Güney Amerika'yı doğa yürüyüşü yaparak geçmiş. Dolayısıyla bir gitarı peşinde sürüklemenin acısını çok iyi tatmış. Bu deneyim onu, tasarım aracılığıyla küresel müzik kültürüne nasıl katkıda bulunabileceğini düşünmeye itmiş.

Orit Dolev seyahati sırasında yaşadıklarını şöyle anlatıyor: "Gezilerimden birinde, gitar getirmeye ve en sonunda nasıl çalacağımı öğrenmeye karar verdim. Kendi kendime, müzik aracılığıyla kültür ve dil arasındaki boşlukları birbirine bağlamanın, yeni insanlarla tanışmak için harika bir yol olacağını düşünmüştüm. Fakat bu müzik enstrümanıyla seyahat etmek sinir bozucu bir deneyim halini aldı. Rezonans kutusunun şekli onu sırt çantamın içine koymamı engelledi, teller sürekli koptu ve akort bozulup durdu.”.



Orit Dolev, yaşadığı deneyimlerden yola çıkarak bir sırt çantasına atılabilecek ve neredeyse her yerde ve her zaman kullanılabilecek "dayanıklı" bir enstrüman olarak NOMAD'ı geliştirmiş. Ahşap sap, tanıdık bir his yaratırken minimalist form sanatçıların müzik aletlerini gittikleri her yere götürmelerine olanak tanıyor. Basınca duyarlı perdelerle ve esnek lastik tellerle geleneksel gitar çalma deneyimine benzer bir deneyim yaratılmış . Bununla birlikte, yumuşak ve esnek lastik materyal sayesinde tellerin kopma sorunu ve akortun bozulma sorunu giderilmiş. Ortaya, hem dijital hem de analog özelliklerin birleşimiyle yaratılmış oldukça havalı bir tasarım çıkmış. Görünüm ve parçaların yerleşimi açısından bir klasik gitarın tanıdıklığını yaşatırken, aynı zamanda dijital müzik aleti olarak içerisinde gizlenmiş olanaklarıyla da kullanıcı deneyimini iyileştirmiş.

NOMAD'ın görünümü kadar, sesi de oldukça havalı geliyor! Siz ne dersiniz?

NOMAD amfisiyle birlikte bir çift olarak tasarlanmış.

Ahşap dış kabuk ise kullanıcının dilediği gibi özelleştirebileceği şekilde ve eskidikçe güzelleşebilecek nitelikte. Ben de üzerine bir şey karalamadan duramazdım sanırım.

Aşağıdakiler NOMAD'ın ilk prototipleri...

Görsel: NOMAD