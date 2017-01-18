Getir ve BiTaksi'den 2 Gün Sürecek Tasarım Yarışması

Getir ve BiTaksi, her seviyeden tasarımcıyı 3 farklı kategoride 2 gün boyunca tasarım geliştirmeye davet ediyor.

Aynı çatı altında faaliyet gösteren iki girişim Getir ve BiTaksi için ortaklaşa düzenlenen tasarım yarışması, bu iki marka için reklam kampanyası, sosyal medya içeriği ve kullanıcı deneyimi alanında tasarımlar yapacak kişileri Etiler'deki ofislerine davet ediyor. 4 - 5 Şubat tarihlerinde gerçekeleşecek olan yarışma, bilgisayarını kapıp gelen her seviyeden tasarımcıyı bekliyor.

Getir-BiTaksi Tasarım Yarışması boyunca 3 farklı brief ile beslenecek tasarımcıların yarışmaya katılmadan önce Getir ve BiTaksi'ye aşina olmaları tavsiye ediliyor. Tek katılım koşulu olarak tasarımcıların Adobe Photoshop ve Adobe Illustrator hakkında bilgi sahibi olmaları isteniyor. UX-UI kategorisinde katılacak kişilerin buna ek olarak Sketch bilmesi gerekiyor.

Birinciye 5 bin TL ödül verilecek olan yarışma hakkındaki detaylı bilgiyi ve katılım koşullarını internet sitesinden alabilirsiniz.

Görsel: Getir-BiTaksi Tasarım Yarışması