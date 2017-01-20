Geri Dönüştürülmüş Pet Şişelerden Emirates Battaniyeleri

Patentli ecoTHREAD​ teknolojisiyle %100 geri dönüştürülmüş pet şişeler kullanılarak üretilen çevreci battaniyeler bundan böyle Emirates uçuşlarında kullanılacak.

Yüksek hizmet kalitesiyle dünya çapında tanınan Emirates; şimdi yolcularını rahat ettirirken çevreyi de düşünen bir çözümle geliyor. %100 geri dönüştürülmüş pet şişelerin kullanıldığı ecoTHREAD teknolojisiyle üretilen yolcu battaniyeleri, bundan böyle Emirates'in uzun uçuşlarında ekonomi sınıfında kullanılacak.

Uçuş deneyimini zenginleştiren yaratıcı çözüm ve ürünleriyle bilinen Buzz işbirliğiyle Emirates için üretilen ecoTHREAD battaniyelerin her birinde 28 pet şişeden elde edilen iplikler kullanılıyor. Şişeler geri dönüştürülerek önce plastik levhalara ardından ipliğe dönüşüyor. Bu iplerle polar-yün benzeri bir malzeme dokunuyor ve bundan yumuşacık battaniyeler elde ediliyor. Battaniyeler ömürlerini tamamladığında tekrar geri dönüşüme girebiliyor. Üstelik, pet şişelerin geri dönüştürülmesiyle üretim yapılması üretim sürecindeki enerji salınımı da %70 oranında azaltıyor.

Bilindiği üzere Emirates, uzunca bir süredir uçuşlarında yeşil bir yaklaşım sunuyor; alüminyum, plastik ve cam geri dönüştürülürken temiz kağıt ürünlerin kullanılmasına özen gösteriliyor. Bu çevreci battaniyelerin Emirates'in yenilikçi ve sürdürülebilir ürün ve çözümler kullanma konusunda attığı adımların sonuncusu. 2019 sonu itibariyle, Emirates sadece ve sadece ecoTHREAD™ battaniye kullanarak dünyaya atılmış 88 milyon plastik şişeyi (44 adet A380 uçağa eşdeğer ağırlıkta) kurtarmış, başka bir şeye dönüştürmüş olacak. Tüm havayolları sadece battaniyeleri değiştirerek nasıl bir fayda sağlayabilirler siz düşünün.

Görsel: Emirates

