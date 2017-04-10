Gerçek Zamanlı Yüz Takibi ve Projeksiyon Yansıtmayla Dans Gösterisi: INORI

Tasarım stüdyosu WOW ve Ishikawa Watanabe Laboratuvarı ortaklığıyla kurulan INORI projesinde yüksek hızlı hareketlerde de gerçek zamanlı yüz takibi ve yansıtma yapmayı başardı.

İlk olarak OMOTE ile 2014'te yazdığımız yaratıcı yönetmen Nobumichi Asai'nin gerçek zamanlı yüz takibi ve projeksiyon yansıtma projeleri bu kez bir ortaklıkla yeni bir kullanım alanı kazandı. Asai, bağlı olduğu tasarım stüdyosu WOW ile projeye dahil olurken diğer yanda Tokyo Üniversitesi'nin Ishikawa Watanabe Laboratuarı da kendi teknolojileriyle katkı sağlıyordu. Bu laboratuvar çatısı altında Ağustos 2015'te yüksek hızda kesintisiz projeksiyon yansıtma yapabildiklerini yayınladıkları bir araştırma ve video ile duyurmuşlardı.

WOW'un gerçek zamanlı yüz takibi ve Ishikawa Watanabe Laboratuarı'nın hareketli objelere kesintisiz yansıtma teknolojileri birleşince de ortaya INORI çıkıyor. Japon dans ikilisi Aya Bambi'nin yer aldığı INORI; saniyede 1.000 kare yansıtabilen projeksiyonla adeta kişinin yüzü ile yansıtma arasındaki çizginin yok olduğu bir performans olarak karşımıza çıkıyor.

INORI için hazırlanan yapım aşaması videosu kullanılan teknolojinin ve takım çalışmasının detaylarını açıklıyor. Performans videosu ise hareketin katkısıyla Asai'nin önceki işlerinin de üzerine çıkıyor.

Görsel: Vimeo