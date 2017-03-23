Gerçek Topu Sanal Gerçeklikte Yakalamak

Disney Research, hareket yakalama ve sanal gerçeklikle günlük hayatımızdaki basit bir eyleme karşı verdiğimiz tepkileri ölçümledi.

Disney Research çatısı altında araştırmalarına devam eden Matthew Pan ve Günter Niemeyer tarafından yapılan sanal gerçeklikte gerçek top yakalama deneyi, objelere karşı verdiğimiz tepkilerin değişimini analiz ediyor. Hareket yakalama teknolojisiyle gerçek topu dijital olarak takip ederken sanal gerçeklik içinde kişi topu bire bir görüyor ve yakalayabiliyor. Hatta sanal ile gerçek arasındaki çizginin bulanıklaştığını da deneğin muntazam davranışlarıyla ölçümleyebiliyoruz.

Araştırma üç aşamaya ayrılıyor. Gözlemci deneğe sürekli olarak benzer şiddetteki hızlarla topu atıyor. İlkinde top tıpkı gerçekteki gibi sadece süzülüyor ve deneğin eline ulaşıyor. İkinci yöntemde ise topun ivmesine göre izleyeceği yol rehber çizgi niteliğinde gösteriliyor. Üçüncü aşamada ise ne top ne de rehber çizgiler görünüyor. Bunlar yerine spesifik olarak topun düşeceği nokta gösteriliyor.

Bu üç farklı atışla birlikte de deneğin davranışları değişiyor. Çünkü topun rotasını görünce kişi kendini otomatik olarak sürece hazırlıyor. Dizlerini büküyor, ani hamlelere göre esnek bir hal alıyor. Ancak 3. durumdaki gibi düşeceği nokta belli olunca kişi robotik ve ruhsuz bir hareketle sadece topun düşeceği yerde avucunu açıyor. Topu görmemesinin yanı sıra, top ile olan bağı da sadece o noktada eline değdiği anda gerçek oluyor. Onun dışında herhangi bir duyu tabanlı temasında bulunmuyor. Proje özünde de bu deneyimin gelişimini aktarmayı hedefliyor.

Görsel: Disney Research