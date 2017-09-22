Gerçek Sinemaseverleri Yakalayan Reklam

İş Bankası Kültür Yayınları, sinemaseverlere ulaşmak için duyurusunu film sonrası jeneriklerinin ardından yayınladı.

Sinema salonunun ışıkları yandıktan sonra bile jeneriğin bitmesini bekleyenleri tanırsınız. Sinema meraklıları, sinefiller... İş Bankası Kültür Yayınları, işte bu hedef kitleyi yakalamak için onları anlayan bir mecra kullanımıyla geliyor.

İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıkan Charles Chaplin'in "Ramp Işıkları ve Sahne Işıklarının Dünyası" kitabını duyurmak için Medina Turgul DDB, alışıldık bir mecra olan sinemayı farklı bir şekilde kullanmaya karar verdi. Bunun için de duyuru, sinemalarda film bitiş jeneriklerinden hemen sonra yer aldı. Böylece filmin en sonuna kadar sinemada kalan gerçek sinefiller hedeflendi.

Klasik bir reklam alanında yepyeni bir mecra yaratan çalışma; belli bir hedef kitleye ulaşan hedef-odaklı bir iş olarak öne çıkıyor.



Görsel: Vimeo