​Gerçek Ekmekle Yapılan Aydınlatma Tasarımları

Yukiko Morita, gerçek ekmek kullanarak “Pampshade” adlı el yapımı lambalar üretiyor.

Bu yıl MAISON&OBJET Paris fuarında, Japon sanatçı Yukiko Morita’nın gerçek ekmeklerle yaptığı Pampshade adlı aydınlatma tasarımları oldukça dikkat çekti. Önceden fırıncı olan Morita’nın ekmeğe olan tutkusu, tasarım projesi için motive edici unsur olmuş.



Tamamen el yapımı olan ekmek lambalarda kullanılan malzemeler; un, tuz, maya, LED ampül ve AA pil. Ayrıca ekmeğin dışı çürümeye karşı koruma amacıyla reçine ile kaplanıyor. Lamba modelleri arasında baget, yuvarlak ve mantar şekilli ekmeğin yanı sıra kruvasan da bulunuyor.

Aydınlatmaların yapım süreci, ekmekleri pişirerek başlıyor. 2. adımda Morita ekmeklerin içini özenle oyuyor ve yenmek üzere ayırıyor. 3. adımda ekmeğin çürümesini önlemek ve formunu güçlendirmek için reçine ile kaplıyor. 4. adımda ekmeğin şeklini kontrol ediyor ve çökmeleri düzeltiyor. 5. adımda ekmeğin içine elektrik devresini yerleştiriyor. Son olarak ise lambanın yanıp yanmadığını kontrol ederek ürünü tamamlıyor.

Lambaların görünümü bence insanın içini ısıtıyor. Siz ne dersiniz?

Görsel: Facebook, Pampshade