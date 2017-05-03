Gerçeği Arayan Gazeteciler Anlatıyor
New York Times için Darren Aronofsky tarafından çekilen filmler, gerçek gazeteciliğin ve hakikat arayışının zorluklarını anlatıyor.
Oscar Ödül Töreni sırasında yayına giren The New York Times'ın "The Truth is Hard" kampanyası; hakikate giden zorlu yolları ve doğruyu bulmak uğruna gerçek gazetecilerin gösterdiği çabayı anlatmaya devam ediyor. Bu kampanyanın son ayağı, ünlü yönetmen Darren Aronofsky tarafından çekilen ve Times muhabirlerini kullanan etkileyici iki film.
Reklam ajansı Droga 5 tarafından hazırlanan 60 saniyelik filmler; bir fotomuhabirin çektiği fotoğraflara ulaşmak için geçtiği yolları, o esnada hissettiklerini ve düşündüklerini, o gün yaşadıklarını anlatıyor. Bizim gazetede gördüğümüz o karenin ardındakini gösteriyor aslında. Filmler bunu yapmak için bir seri görseli ardı ardına sıralıyor, fotoğrafları çeken gazeteci ise dış ses olarak hislerini anlatıyor. Sonuçsa oldukça güçlü bir film... Gazeteciliğin gerçeği en iyi şekilde anlatmak olduğunu düşünürsek o gün yaşanan her şeyi en iyi şekilde betimleyen fotoğrafın seçilmesinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor aslında filmler. Diğer anlamda da o anın yaşandığı çerçeveyi göz ardı ederek seçilen bir fotoğrafın hakikatten ne kadar uzaklaşabileceğini de...
Aronofsky, fotomuhabirlerin dünyanın en karışık bölgelerinde, hakikati yansıtan kareye ulaşmak için canlarını, güvenliklerini ve psikolojilerini tehlikeye attıklarını söylüyor. Savaş, çatışma, acı ve hastalıklar gibi dünyamızın en korkutucu anlarını bize anlatmak için çabaladıklarını ve o görseller sayesinde belki de değiştiğimizi, birbirimize davranışlarımızı değiştirdiğimizi belirtiyor. Zira bazen bir görüntü yazılan çizilen onca şeyden daha büyük bir etki yaratabiliyor yaşanan dramları anlatmak için. Aronofsky, çektiği bu iki filmle, gazetecilere yaptıkları önemli iş için bir anlamda bir saygı duruşunda bulunduğunu da ekliyor.
Kampanyanın filmlerinden biri fotomuhabir Tyler Hicks tarafından anlatılıyor. Kullanılan fotoğraflar kendisine ait, "Waves of Young Syrian Men Bring Hope, and a Test, to Europe" başlıklı Ekim 2015 tarihine ait bir haberde kullanılmış. Film, Suriyeli göçmenlerin şişme bir bot üzerindeki tehlikeli yolculuklarının altındaki umutsuzluğu ve umudu vurguluyor.
Kampanyanın diğer filmi ise fotomuhabir Bryan Denton'un anlatımıyla hayat buluyor. Irak'ta İŞİD'in haberini yaparken bombalanan bir otomobilin içinde kalan Denton, filmde o anları ve yaşanan dehşeti anlatıyor. Fotoğraflar "ISIS Sent Four Car Bombs. The Last One Hit Me." başlıklı haberde kullanılmış.
Kampanyaya önümüzdeki günlerde iki film daha eklenecek. Biri Afrika'daki ebola haberini yapan Daniel Berehulak, diğeri ise Venezuala'daki ekonomik krizi ele alan Nicholas Casey ve fotoğrafçı Meridith Kohut.
Kampanya, gazetede yayınlanan ilanlarla da desteklenecek.
Künye:
Kampanya: Dedicated Journalists
Reklamveren: The New York Times
Gazeteciler: Tyler Hicks, Bryan Denton, Daniel Berehulak, Meridith Kohut
Reklam Ajansı: Droga5 NY
Ajans Başkanı: David Droga
Yaratıcı Bölüm Başkanı: Ted Royer
Yönetici Yaratıcı Yönetmen: Tim Gordon
Reklam Yazarı: Mariana Oliveira
Sanat Yönetmeni: Joaquin Salim
Yaratım Başkanı: Sally-Ann Dale
Film Yapımcısı: Anders Hedberg
Film Yapım Yardımcısı: Kylie Loeffler
Entegre Yapım İş Yöneticisi: Grant Thompson
Hukuk Danışmanı: Erica Palaia
Etkileşimli Yapım Yönetmeni: Niklas Lindstrom
Sanat Yapım Yönetmeni: Cliff Lewis
Basın Yönetmeni: Rob Lugo
Strateji Bölüm Başkanı: Jonny Bauer
Strateji Yönetmeni: Tom Gibby
İletişim Stratejisi Başkanı: Colleen Leddy
İletişim Stratejisi Yönetmeni: Kristen Ziaks
İletişim Stratejisi: Eric Chow
Grup Müşteri Direktörü: Julian Cheevers
Müşteri Direktörü: Keith Jackson
Müşteri Yöneticisi: Sophia Bernard
Proje Yöneticisi: Caroline Kosse
Yapım Şirketi: Chromista
Yönetmen: Darren Aronofsky
Yönetici Yapımcı: Sandy Haddad, Ted Robbins
Kurgu: Bonch
Kurgucu: Adam Zuckerman
Post Prodüksiyon: The MillYönetici Yapımcı: Mel Wickham
Yapımcı: Colin Blaney
Yapım Koordinatörü: Michael Brown
Lead Compositor: Ilia Mokhtareizadeh
Compositor: Brandon Danowski
Tasarımcı: Laura Nash
Ses Miksaj: Barking Owl
Ses Tasarım: Morgan Johnson
Miksaj: Patrick Navarre
Yaratıcı Yönetmen / Yönetici Yapımcı: Kelly Bayett
Yapımcı: Ashley Benton
Görsel: Youtube