Gerçeği Arayan Gazeteciler Anlatıyor

New York Times için Darren Aronofsky tarafından çekilen filmler, gerçek gazeteciliğin ve hakikat arayışının zorluklarını anlatıyor.

Oscar Ödül Töreni sırasında yayına giren The New York Times'ın "The Truth is Hard" kampanyası; hakikate giden zorlu yolları ve doğruyu bulmak uğruna gerçek gazetecilerin gösterdiği çabayı anlatmaya devam ediyor. Bu kampanyanın son ayağı, ünlü yönetmen Darren Aronofsky tarafından çekilen ve Times muhabirlerini kullanan etkileyici iki film.

Reklam ajansı Droga 5 tarafından hazırlanan 60 saniyelik filmler; bir fotomuhabirin çektiği fotoğraflara ulaşmak için geçtiği yolları, o esnada hissettiklerini ve düşündüklerini, o gün yaşadıklarını anlatıyor. Bizim gazetede gördüğümüz o karenin ardındakini gösteriyor aslında. Filmler bunu yapmak için bir seri görseli ardı ardına sıralıyor, fotoğrafları çeken gazeteci ise dış ses olarak hislerini anlatıyor. Sonuçsa oldukça güçlü bir film... Gazeteciliğin gerçeği en iyi şekilde anlatmak olduğunu düşünürsek o gün yaşanan her şeyi en iyi şekilde betimleyen fotoğrafın seçilmesinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor aslında filmler. Diğer anlamda da o anın yaşandığı çerçeveyi göz ardı ederek seçilen bir fotoğrafın hakikatten ne kadar uzaklaşabileceğini de...

Aronofsky, fotomuhabirlerin dünyanın en karışık bölgelerinde, hakikati yansıtan kareye ulaşmak için canlarını, güvenliklerini ve psikolojilerini tehlikeye attıklarını söylüyor. Savaş, çatışma, acı ve hastalıklar gibi dünyamızın en korkutucu anlarını bize anlatmak için çabaladıklarını ve o görseller sayesinde belki de değiştiğimizi, birbirimize davranışlarımızı değiştirdiğimizi belirtiyor. Zira bazen bir görüntü yazılan çizilen onca şeyden daha büyük bir etki yaratabiliyor yaşanan dramları anlatmak için. Aronofsky, çektiği bu iki filmle, gazetecilere yaptıkları önemli iş için bir anlamda bir saygı duruşunda bulunduğunu da ekliyor.

Kampanyanın filmlerinden biri fotomuhabir Tyler Hicks tarafından anlatılıyor. Kullanılan fotoğraflar kendisine ait, "Waves of Young Syrian Men Bring Hope, and a Test, to Europe" başlıklı Ekim 2015 tarihine ait bir haberde kullanılmış. Film, Suriyeli göçmenlerin şişme bir bot üzerindeki tehlikeli yolculuklarının altındaki umutsuzluğu ve umudu vurguluyor.

Kampanyanın diğer filmi ise fotomuhabir Bryan Denton'un anlatımıyla hayat buluyor. Irak'ta İŞİD'in haberini yaparken bombalanan bir otomobilin içinde kalan Denton, filmde o anları ve yaşanan dehşeti anlatıyor. Fotoğraflar "ISIS Sent Four Car Bombs. The Last One Hit Me." başlıklı haberde kullanılmış.

Kampanyaya önümüzdeki günlerde iki film daha eklenecek. Biri Afrika'daki ebola haberini yapan Daniel Berehulak, diğeri ise Venezuala'daki ekonomik krizi ele alan Nicholas Casey ve fotoğrafçı Meridith Kohut.

Kampanya, gazetede yayınlanan ilanlarla da desteklenecek.

