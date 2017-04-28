Geometrinin Hakim Olduğu Bir Dünyadan GIF'ler

Timo Kuilder, figürlerin anatomisi ve haraketleri de dahil olmak üzere tüm dünyayı geometrik basit formlarla özetliyor.

Amsterdamlı illüstratör ve grafik tasarımcı Timo Kuilder; görsel kimlik, web tasarımı, illüstrasyon ve animasyon çalışmalarıyla kariyerini sürdürüyor. Kuilder çalışmalarında, kavramsal açıdan istediği güçlü etkiyi yaratabilmek için biçimsel olarak basit geometrik formlarla çalışıyor.

Kuilder, basit formlar kullanarak zarif figürler ve renkli manzaralar yaratıyor. Derinlik ve doku eklemek için, parçalarını hassas gri gölgelemelerle ve yumuşak yarı tonlarla inceltiyor. Çizdiği karakterler yüz ifadelerinden yoksun ancak, abartılı eylemleri sayesinde kişilik kazanıyorlar. Dijital fırçanın sert dokunuşu karakterlerin aktif ve enerjik görünmesini sağlayacak şekilde ayarlanmış. Kuilder sık sık illüstrasyonlarının GIF ve animasyon versiyonlarını da üretiyor.

Kuilder’in kişisel çalışmaları ticari anlamda da karşılık bulmuş ve şimdiye kadar Monocle, Adobe, Bloomberg, De Correspondent ve WeTransfer gibi markalarla çalışmış.

Görsel: Timo Kuilder