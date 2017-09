Gençlere Seslenen Markaların Reklam Klişeleri

Stok görsel şirketi Dissolve, sadece stok görüntülerle hazırlanan videosunda millenial reklamcılığıyla dalga geçiyor.

Dissolve bir stok imaj şirketi. Daha önce tamamen stok görüntüleri kullanarak hazırladığı "This Is A Generic Brand Video" isimli filminde reklam klişeleriyle güzel güzel dalga geçmişti. Daha sonrasında ise seçim videolarını yerden yere vuran "This Is A Generic Presidential Campaign Ad" geldi. Bu doğal akışı millenial reklamcılığını ele alan bir videonun izlemesi kaçınılmazdı elbette. Dolayısıyla, buyurun, karşınızda: "This Is a Generic Millenial Ad."

Yine tamamen stok görüntüler kullanılarak hazırlanan film, gençlere ve millenial kuşağına seslenen reklamların tüm klişelerini barındırıyor. Görüntülere eşlik eden dış ses de hem bu klişeleri söze döküyor, hem de bir yandan bunlarla dalga geçiyor: "Benzersizsin. Farklısın. Özelsin." diye başlayan video, buradan sonra bir klişe yağmuru şeklinde devam ediyor. Hispter veya millenial diyince aklımıza gelen tüm görüntüler orada: Kahvesini fotoğraflayan sakallı gençler, elinde telefonla takılan kızlar, sanal gerçeklik gözlükleri, emojiler, gösteriler, modern çalışma ortamları, konserler, sosyal medya etiketleri...

Tasarım ajansı And/Or tarafından yaratılan Dissolve videosu, markaların gençlere seslenirken kullandığı dil ile de eğleniyor. Video, gençlere "özelsiniz, sizi anlıyoruz" derken aslında pek de anlamadığını gösteriyor. "Sen asla uyumazsın, hep mutlusun biliyoruz. Bak biz de senin gibi çevreye önem verdiğimizden bir keresinde %100 plastik şişelerimizi birazcık daha küçük üretmiştik! Cinsiyet mi? Orası karışık, geçelim ama bak, Pride haftası için logomuzu gökkuşağı yaptık." gibi sözlerle hem markalarla dalgasını geçiyor. Hem de bu görüntüleri sağlayan firma olarak kendisine dokunduruyor Dissolve.

Film güzel, dış sesi duymasanız o kadar gerçekçi ki, filmin sonunda logo çıkmasını bekliyorsunuz. Hangi markayı yakıştırdığınız tabii size kalmış, aday çok.

Künye:

Reklamveren:Dissolve

Reklam Ajansı: And/Or

Senaryo: Kendra Eash

Görüntü: Dissolve

Görsel: YouTube