Gençler Bunu İstiyor: Webcomic Atölyesi [İCAF 2017]

İlk gün gençlerin ilgi odağı olan webcomic atölyesi, hız kesmeksizin, Pazar günü ikincisiyle devam ediyor.

"Webcomic nedir" diye soranlarınız olabilir, kısaca bahsetmemiz gerekirse, internet üzerinden düzenli aralıklarla paylaşılan bir çizgi roman çeşididir, sayfa ya da birbirini takip eden panellerin olduğu şerit şeklinde yayınlanır.

İCAF 2017'de bu konu üzerinde duruyor ve yarın ikincisini düzenliyor. İlk atölyeyi 8 Eylül Cuma günü düzenleyen İCAF, Pazar günü de bu etkinliği tekrarlıyor ve internette hikaye paylaşmak çizerlere hızlı bir ders veriyor. Atölyede şerit-çizgi romana dair ipuçları veren isim ise Adriana Manhattan, sonu hüsranla biten buluşmaları ve onu mutsuz eden gündelik detayları eğlenceli bir dille Instagram'da anlatan bir şerit-çizgi roman sanatçısı.

Etkinlik boyunca katılımcılar Adriana Manhattan ile bir konu seçip onu internette paylaşılabilir bir hikaye yapmayı öğreniyorlar. Cuma günü çokça eğlenceli ve neşeli anlar yaşanılan atölyenin ikincisinin de eğlenceli olacağı kesin. Fazlasıyla katılımın olduğu bu atölyede önden gidip yer kapmakta fayda var, yoksa ayakta çizmek zorunda kalabilirsiniz.

Webcomic atölyesinin ikincisi Pazar günü 12.00 - 14.00 saatleri arasında İCAF workshop alanında.

Görsel: adrianamanhattan, İCAF

