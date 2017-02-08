Genç Reklamcıları Bekleyen Çaylak Kampı​'nın 2017 Programı Açıklandı

Reklamcılık Vakfı Çaylak Kampı, Google iş birliğiyle birlikte sektöre girmeye hevesli ve başarılı gençleri deneyim kazanmaya çağırıyor.

Reklamcılık Vakfı Çaylak Kampı, 21 Şubat - 2 Mart tarihleri arasında Google iş birliğiyle gerçekleştirilecek. Kamp için başvurular toplanacak ve sektörde kariyer yapmaya istekli en parlak adaylar seçilecek. Bu isimler, %100 bursla katılım daveti alacak.

Yaratıcı gençlere ulaşmayı, onları pazarlama ve iletişim sektörüne kazandırmayı hedefleyen kampa sektörden birçok önemli isim katkıda bulunacak. Google içerik desteğiyle; dijital dönüşümde tüketici iç görüleri, yenilikçi pazarlama teknikleri, yeni işi alanları ele alınacak. Sektörden birçok uzmanın katılacağı kampta kariyer görüşmeleri ve staj olanakları da yer alacak.

Reklamcılık Vakfı'nın başvuru için aradığı kriterler:

• Üniversite 3. veya 4. sınıfta okuyorsan,

• Dijital, marka, reklam, medya alanlarına ilgi duyuyorsan,

• Sıkı bir portfolyon varsa (bir film, bir ilan, bir metin veya benzeri) ya da güzel bir GPA’in varsa (3/4 ve üzeri), durma, başvur: caylak@rv.org.tr

2017 Çaylak Kampı'nın program akışı ise:

21 Şubat, Salı

14.00 – 15.30 Pazarlama İletişimi Eko Sistemi / Erol Batislam – Havas

16.00 – 17.30 Dijitalleşen Şubecilik Anlayışı / Serhat Yıldırım – Akbank

22 Şubat, Çarşamba

14.00 – 15.30 Ürün ve Hizmet Tasarımı:

Tasarım Yaklaşımı, Kullanıcı Deneyiminin Planlaması, Kullanıcı Araştırma Yöntemleri, Prodüksiyon, Internet Üzerine / Mert Çetinkaya, Ayşesu Çelik – Atölye İstanbul

16.00 – 17.30 Kullanıcı Merkezli Marka Ekosistemleri / Berk Sarper Şenol – Arçelik

23 Şubat, Perşembe

14.00 – 15.30 İçerik Pazarlaması I:

Efektif İçerik Stratejileri, Gerçek Zamanlı Pazarlama, Sosyal Dinleme, İçerik Tasarımı, İçerik Yaratımı / Meltem Moral – Mindshare

16.00 – 17.30 İçerik Pazarlaması II:

Sosyal Medya Yönetimi, Data Analizi, “Native” Reklam / Selen Bayrak – Publicis

28 Şubat, Salı

14.00 – 15.30 Performans Bazlı Pazarlama – I:

Arama Motoru Pazarlaması, Web Analitiği, On-line Müşteri Edinimi / Serhat Atayeter, Kubilay Özdoğan – Google/ Sarper Danış – Hype

16.00 – 18.00 Performans Bazlı Pazarlama – II:

Mobil Pazarlama, On-line’dan Off-line’a Ölçümleme / Serhat Atayeter – Google

Tüketici İçgörüleri Analizi / Ahmet Memişoğlu, Erhan İşeri – Google

1 Mart, Çarşamba

14.00 – 15.30 Medya Planlama, Programatik / Atakan Demirci – OMD, Özlem Geyik – Google

16.00 – 17.00 Kendi Markanızı Yönetmek / Fatoş Karahasan

17.00 – 17.45 Sponsorluk / İlhan Özgür Ahmedov – Elidor, Unilever

2 Mart, Perşembe

13.30 – 15.00 On-line Video ve YouTube Stratejileri / Selin Kansav, Berna Akın – Google, Berivan Akmanoğlu - Wanda

15.30 – 17.00 Youtube 101 – Kanal Yönetimi ve İçerik Stratejileri / Bora Basman – Google ve Orkun Işıtmak - Youtuber

17.00 – 18.00 Kapanış

Görsel: Reklamcılık Vakfı

