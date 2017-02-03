Geleneksel Görünümün Ardına Gizlenen Modern Kupalar

Don Moyer, porselen eşyaları geleneksel mavi söğüt desenlerine benzer modern illüstrasyonlarla süslüyor.

Emekli grafik tasarımcı Don Moyer, porselen ve kumaş gibi materyaller üzerine uyguladığı desenlerle kendine ikinci bir kariyer yaratmış. Bunlar arasında en dikkat çekici olan “The Calamityware Mug Set” isimli kupa seti; Moyer’in çizdiği UFO işgali, dinozor saldırısı ve benzeri felaket senaryolarıyla süslenmiş. Moyer, bu desenleri tamamen eskiz defterindeki doğaçlama çizgilerden yaratıyor. Zaten internet sitesinde de sizi “Don’un eskiz defterlerinden saçma ürünler” mesajıyla karşılıyor.

Moyer’ın kupaları ilk bakışta, geleneksel Çin porselenlerinden dünyaya yayılmış olan ve hepimizin gözünün aşina olduğu Blue Willow (mavi söğüt) desenleriyle süslenmiş gibi görünüyor. Ancak biraz yakından bakıldığında kızgın suratlı robotların, UFO’ların, dev kurbağaların ve kızgın Tepegöz’lerin rol aldığı illüstrasyonlardan oluştuğunu görüyoruz. Bu beklenmedik desenler, konularına rağmen insanın yüzünde ister istemez gülümseme uyandırıyor. Bu desenlerle süslenmiş bir Türk kahvesi fincanı da çok hoş olabilirdi.

Görsel: Calamityware