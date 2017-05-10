Gelecek Nesillere Bıraktığımız Mizah Mirası

Gelecek nesillere mizahımızı anlatmak amacıyla 9GAG için tasarlanan ve üzeri kullanıcıların oyladığı meme'lerle bezeli devasa dikilitaş, çöle gömüldü.

Eskinin insanları iyi çalışmış. Tapınaklardı, piramitlerdi, Stonehenge'di, Machu Picchu'ydu... Bizlere kendilerini anlatacak, hayatlarını tanıtacak gayet etkileyici şeyler bırakmışlar. Ya biz? Biz olası bir kıyamet hazır mıyız? Dünya yıkılsa yeniden insanlığı yaşatmaya çalışan nesiller bizleri nasıl hatırlayacak? Ya uzaylılar gelse? Bizim hakkımızda fikir edinmek için neye bakacaklar ve ne düşünecekler? "Bir zamanlar iyi bir şeyler yapmışlar ama sonrası hep çirkin ve dayanıksız binalar. Çok sıkıcı!" Bu mudur gelecek nesillere ve uzaylı dostlara bırakmak istediğimiz miras? Sıkıcı değil, komik ve esprili yaratıklar olduğumuzu da anlatmak istemez miyiz insanlar olarak?

İşte mizah sitesi 9GAG, tam olarak bunları sorgulayarak, sadece şimdiye değil; geleceğe dönük bir çalışma yapmış: Mizah Dikilitaşı. Barcelona merkezli reklam ajansı LOLA MullenLowe ile beraber yaratılan anıt, internet kültürünün yakınen bildiği esprileri, meme'leri ve görselleri bizden sonrakilere aktarmak için... Hani olur da, internet bir gün biterse bugünün meme'leri nedir unutulmasın diye veya atıyorum, bir uzaylı dünyaya gelirse ve "Bu kedi videosu manyaklığı da nedir?" derse anlayabilmesi için bir anıt!

9GAG'ın 9. yılı şerefine hazırlanan anıt için önce insanlara en sevdikleri meme'ler ve 9GAG içerikleri sorulmuş. 100 farklı ülkeden 650 bin kişi oylamaya katılmış ve kararlarını vermiş. Anıtta yer alması gerektiğine karar verilenler arasında artık klasikleşmiş internet meme'leri bulunuyor: Friendzone, We need AIR support, World vs USA, Pen-Pineapple-Apple-Pen, Doge (shiba inu), Salt Bae (milli gururumuz Nusret!), Shit just got real, Hardest name in Africa gibi... Bunların yanı sıra bir de Dickbutt, özel talep almış.









Anıtın üzerinde yer alacak unsurlar belirlendikten sonra bir dikilitaş sanatçısı olan Antonio Soler'e iş verilmiş. Sanatçı da tüm bu meme'leri bir bir taşın üzerine işlemiş. Taş dediğimiz boyu 4 metreye varan 24 ton'luk bir külçe. Bu devasa anıt hazır olduğunda hazırlıklar başlamış ve anır 19 Nisan'da çöle doğru yola çıkmış. Sonra da çölde "bir yerlere" gömülmüş. Anıtın yapılması kararından taşın bulunmasına, meme'lerin seçiminden sanatçının tanıtımına sürecin tüm aşamaları 9GAG tarafından #FunLegacy çerçevesinde sosyal medya hesaplarından paylaşıldığından anıtın çöle doğru yola çıkışı ve gömülme anları da bir videoyla internete servis edilmiş.

Dolayısıyla, bir gün dünyanın sonu gelirse artık mizahi mirasımızı (sosyal medyada: #funlegacy) aktarabileceğimiz için içimiz rahat olabilir ya da belki de tam tersi, bu meme'lerle hatırlanacağımız için huzursuz hissetmemiz daha uygun olabilir. Zira muhtemelen bizim bugün mağara resimlerine bakıp etkilendiğimiz kadar etkilenmeyecekler bu işten, olası tepki daha çok "Ya bunlar da biraz şey miymiş ne?" sularında olur gibi...

Künye:

Reklamveren: 9GAG

Reklam Ajansı: LOLA MullenLowe

Müşteri: Rachel Wong, Lilian Leong

İş Direktörü: Gonzaga Ayllón

Yaratıcı Bölümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı: Chacho Puebla

Yönetici Yaratıcı Yönetmen: Nestor García, Nacho Oñate

Yaratıcı Süpervizör: Santiago Davis, Leandro Mosca

Planlama Bölümü Başkanı: Gem Romero

Müşteri Direktörü: Esther Mestre

Proje Yöneticisi: Marta Toda

Halkla İlişkiler Bölüm Başkanı: Sarah Okrent

Yapımcı: Vanesa Pulido

Yapım Şirketi: Story

Yönetmen: Dani Fortuny

Post Prodüksiyon: LastCrit

Görsel: YouTube - LOLA MullenLowe