Gelecek 10 Yılın iPhone'u: iPhone X

10. yılını dolduran iPhone şerefine, Apple gelecek 10 yıla şekil vereceğini iddia ettiği yeni iPhone X'u dün düzenlediği etkinlikle tanıttı.

Apple'ın bu yıl Nisan ayında çalışanlarına açtığı Apple Park'ta bulunan ve Steve Jobs'a adanan Steve Jobs Theatre'da yapılan ilk etkinlik olan Apple Eylül 2017 etkinliğiyle iPhone'un 10. yılını kutladı ve yeni ürünlerini tanıttı. Apple TV 4K, Apple Watch Series 3, iPhone 8 ve 8 Plus ile son olarak iPhone X bu etkinliğin odağında olan ürünler oldu.

Steve Jobs, 2007'de ilk iPhone'u tanıttığında, o günün teknolojisinin 5 yıl önünde olduğunu söylemişti. Bu sözünü geçmişe bakarak doğrulayabiliriz. Apple, iPhone'un 10. yılında ana ürün bandının son üyesi olan iPhone 8 ve 8 Plus'a ek olarak yeni bir telefon da çıkaracağı konuşuluyordu. 10. yıla özel bu yeni ürün iPhone X oldu.



Apple yöneticileri sunum boyunca telefondan "iPhone ten" olarak andı. Marka, Türkiye'de ise ürünü Türkçe karşılığıyla, yani on olarak anıyor. iPhone X'un ürün sayfasındaki durum ekleri de bu okunuşun mesajını veriyor.

Bu detaydan sonra, iPhone X'un dikkat çeken özelliklerine geçelim. Ürünün en belirgin kısmı, ön yüzünün tamamen ekranla kaplanmış olması. Uçtan uça ekran deneyimi sunan Apple, bu vizyonunun gelecek nesillerde de uygulanacağının sinyalini veriyor. Tıpkı iPhone 7'de Home tuşunu kaldırıp yerine haptik algılayıcı koymaları bu tuşun gelecekte kalkacağının sinyali olması gibi. Keza iPhone X'da Home tuşu bulunmuyor.

Home tuşunun yaptığı ana ekrana dönme, ekranı uyandırma, Touch ID ve Siri özellikleri de telefonun farklı noktalarına yerleştirilmiş. Örneğin Siri yan tuşla aktive ediliyor, ekran ise dokunarak uyandırılıyor. Ana menüye dönmek içinse ekranı aşağıdan yukarıya kaydırıyoruz. Touch ID'nin yerini ise yüz tanıma teknolojisi kullanan Face ID alıyor. Telefonun üst kısmındaki küçük sensör bölgesinde bulunan farklı sensörlerle kızılötesi, düşük ışık gibi çeşitli yöntemlerle yüzünüzü tarayıp her ortamda telefonu açmayı başarıyor. Ancak sunum sırasındaki ilk denemesinde Craig Federighi, Face ID ile telefonu açmayı başaramadı ve farklı bir cihazla demo sunumuna devam etti.

Apple'ın iPhone X ile tanıttığı en eğlenceli özellik ise Animoji'ler oldu. Emojilerle yüz tanıma teknolojisini buluşturan Apple, yüz hareketlerimizi emojiler üzerine haritalıyor. Böylece yüzümüzü bir emoji gibi kullanıp konuşabiliyor ve video mesaj gibi paylaşabiliyoruz.

Super Retina ekranı, TrueDepth kamera sistemi, kablosuz şarj desteği, hızlı şarj desteği ve A11 Bionic çip ile donatılan iPhone X, 27 Ekim'de ön siparişe açılacak ve 3 Kasım'da mağazalarda yerini alacak. ABD'de 64 GB modeli 999 dolardan, 256 GB modeli 1.149 dolardan satışa sunulacakken Türkiye fiyatını hesaplamak eğlenceli bir beyin jimnastiğine dönüşüyor. Çünkü 999 doları TL'ye çevirip TRT vergisi, ÖTV ve KDV'yi ekleyince yaklaşık 5.500 TL ile karşılaşıyorsunuz. Ki bu fiyat da sadece satış fiyatına sadece ham vergiler eklenmiş durumda.

Görsel: Apple