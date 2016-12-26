Geleceğe İlham Verecek Deneysel Robotlar [Bigumigu'da 2016]

Bigumigu’da geçtiğimiz yılı özetliyoruz: robotlar üzerine yapılan akademik çalışmalar, endüstriyel robotlar ve vizyoner özelliklere sahip tasarımlar.

Geçen bir yılda yazdığımız 2 bine yakın haberi inceledik ve ele aldığımız konular arasında bazılarının öne çıktığını gördük. 2016'nın Bigumigu'da öne çıkan konularını da tek tek derledik.

Robotik teknolojiler gelişirken son kullanıcıya ulaşan ürünlerin dışında akademik ve deneysel olarak yürütülen projeler de geleceğin ürünlerine yön veriyor. Deneysel çalışmalar, bir fikrin uygulanabilirliğini ortaya dökerken, sunduğu bütünün bir parçasını kullanan girişimler de büyük şirketlere dönüşebiliyor.

Disney Research'ten Tek Ayak Üzerinde Seken Robot

Disney Research Pittsburgh'da araştırmalarına devam eden Zachary Batts, Joohyung Kim, Katsu Yamane tarafından geliştirilen LEAP, ip veya kablo benzeri doğrudan bir bağlantı olmadan kontrol edilebilen tek ayaklı bir zıplama robotu. İki servo motorla çalışan LEAP'i kontrol etmek içinse Marc Raibert'in bilim ve teknoloji dünyasına kazandırdığı zıplama mekaniği adapte edilerek uygulanmış. LEAP şu an sahip olduğu donanımla 7 saniye, yani 19 zıplama boyunca dengesini koruyabiliyor.

Dövme Yapan Endüstriyel Robot

Appropriate Audiences ismiyle faaliyet gösteren Fransız mühendis ikili Pierre Emm ve Johan da Silveira, Autodesk'in tasarım ve fabrikasyon için yaratıcı atölye alanı sunduğu Pier 9 ile işbirliği yaparak dünyanın ilk dövme sanatçısı endüstriyel robotunu yarattı.

Robotlarla iletişim ve onlarla bağ kurma sürecine etkileşimli olarak yaklaşan Madeline Gannon, otomotiv sektörü başta olmak üzere insan gücünü minimuma indiren endüstriyel robotlarla iletişim kurmayı sağlayan bir yazılım geliştirdi. Quipt isimli hareket bazlı yazılım, sinema endüstrisinde kullanılan hareket yakalama araçlarından faydalanıyor.

Duvarlara Ağ Ören Robot Örümcekler

Institute for Computational Design’dan (ICD) Maria Yablonina’nın bitirme projesi, algoritmalar doğrultusunda duvarda her yöne doğru hareket edebilen ve örümcek misali ağ ören 2 yarı otonom duvara tırmanabilen robotla ilgili. Bir arada uyum içerisinde çalışan robotlar, duvara dairesel bir şekilde çakılan çelik çivilerin etrafından dolaştırdıkları iplikle insanın yapamayacağı kusursuzlukla ağlar örebiliyor.

Disney'den Düz Duvara Tırmanan Robot

Disney Research'ün Zürih ekibi ile şehrin kalifiye üniversitelerinden ETH Zurich'in işbirliğiyle geliştirilen VertiGo, bu ucu açık soruları hareketleriyle yanıtlayan bir robot. Disney, VertiGo'nun sadece prototip mi yoksa mağazadan satın alabileceğimiz çok havalı bir oyuncak mı olduğu konusunda bir açıklama yapmadı. Fakat bu prototip, drone'lara karşı karada hareket etmenin de tekrar havalı olabileceğini ispatlıyor adeta.



Robot Doktor Tek Başına Yumuşak Doku Ameliyatı Yaptı

Science Translational Medicine'de yayınlanan bir makaleye göre, Children’s National ve John Hopkins University araşmacıları bir araya gelerek tek başına doku ameliyatı yapabilen bir robot geliştirdi. Smart Tissue Aut onomous Robot (kısaca STAR) isimli robot, gerçekleştirdiği deneysel ameliyatla birlikte yumuşak doku ameliyatı yapabildiğini ispatladı.



Mutfaktaki Yeni Yardımcınız: Moley

Evinizin mutfağında profesyonel bir şefe ihtiyaç duyduğunuz zamanlar olmuştur. Bu isteğiniz, Moley Robotics şirketinin robot mutfağı sayesinde çok yakın bir gelecekte gerçeğe dönüşebilir. 2015 yılında Almanya’nın en büyük endüstriyel teknoloji fuaralarından biri olan Hanover Messe 2015'te tanıtılan ve CES Asia 2015 (Asya Tüketici Elektroniği Fuarı 2015) 1.'si seçilen Moley, dünyanın ilk otomatik mutfak sistemi.



Görsel: Maria Yablonina

