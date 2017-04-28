Geciktirici Etkiyle Zamanı Durduran İlanlar

Prezervatif markası Vive Condoms için hazırlanan basın kampanyası, geciktirici etkili prezervatifi görsel bir dille anlatıyor.

Prezervatif markası Vive Condoms'un geciktirici etkili ürünü için Guatemala merkezli reklam ajansı d4 McCann metaforlu, şık görselli, ince göndermeli, muzip bir basın kampanyası hazırladı. Kampanya, eril algı yaratan nesneler üzerinden görsel bir anlatımla zevkin geciktirilmesini betimliyor.

Kampanya, ürünü anlatmak için kör göze parmak bir yaklaşım yerine kullanılan imgeler kullanmayı seçiyor. İlanların ana öğesi ik bakışta fallik veya maskülen olarak tanımlanabilecek nesneler: Roket, tren, otomobil ve dalga sörfü (bunun çok maskülen olduğundan emin değilim gerçi). Bu imajlar hareket halindeyken çekilmiş görüntüler var büyük fotoğrafta. Otomobilin tekerleği dönüyor, roket fırlamış gitmiş, tren kadrajdan çıkmış, sörfçü dalgadan çıkmış...

Vive Condom bu görsellerde kendini bir prezervatif konturu içerisine koyuyor. O çerçevenin içinde hareket henüz başlamamış ve kare o anda yakalanmış, hareket etkisi yok. Tekerlek dönmüyor, sörfçü dalganın üzerinde, roket henüz fırlatılmamış, tren daha yeni geliyor. O çerçeve içinde "doruk" yaşanmış ve bitmiş durumda değil; zevk geciktirilmiş, hala yaşanıyor. Bu da size bir prezervatifin geciktirici etkisinin sembolik anlatımı oluyor gayet de.





Künye:

Reklam Ajansı: d4 McCANN

Reklamveren: Vive Condoms

Marka: Condones Clímax Delay

Yaratıcı Grup Başkanı: Ricardo Mendoza

Reklam Yazarı: Ricardo Mendoza

Sanat Yönetmeni: Nestor Cifuentes

Müşteri İlişkileri: Daniela Molina

Yapım: Carlos Villaseca

İllüstratör: Nestor Cifuentes



Görsel: d4 McCann