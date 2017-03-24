Oklahomalı sanatçı Rena Detrixhe, bölgenin geçmişine ve sorunlarına dikkat çekmek amacıyla topraktan yapılmış kısa ömürlü halı yerleştirmeleri üretiyor.

Rena Detrixhe, Red Dirt Rug adını verdiği yerleştirme projesi kapsamında Oklahoma’ya özgü kırmızı ve ince taneli toprakla yapılmış geçici halılar üretiyor. Sanatçı, toprakla elde ettiği hamurun üzerini, modifiye edilmiş ayakkabı tabanlarını kullanarak halı desenleriyle süslüyor. Amacı ise bölgede alınan kararları sorgulamak, bölge halkına ve çevreye verilen kalıcı zararı vurgulamak.

Toprak halılar, herhangi bir kalıplama ve döküm süreci ile kalıcı hale getirilmediğinden zamanla bozulmaları kaçınılmaz. Detrixhe’in yerleştirmeyle ilgili açıklamasında şu ifade yer alıyor: “Bu zengin kırmızı topraklar, tozun vatanıdır; Gözyaşı Yolu’nun, karanın, boru hatlarının, derin fay hatlarının ve hidrolik yarıkların son bulduğu yerdir. Burada muazzam bir güzellik ve onurlu bir duruşla birlikte aynı zamanda derin üzüntü vardır. Toprağın rafine edilmesi ve elenmesi ile üzerine desenlerin basılması; bu geçmişe dair bir meditasyon, hassasiyet hareketi ve anlama arzusudur. Bu tek başıma icra ettiğim, titizlik gerektiren bir eylem.”.



Sanatçının 2016'da başladığı güncel proje, bu ay New Mexico, Sante Fe'de Form &Concept Gallery'de Shifting Landscapes adlı grup sergisinde izleyiciyle buluştu.

Görsel: Rena Detrixhe