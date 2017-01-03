Geçici Çözümleri Belgeleyen Fotoğraflar

Thomas Meyer'in “Provisorium” serisindeki fotoğrafları, bozulan eşyalara yönelik geçici çözümleri minimalist bir üslupla belgeliyor.

Alman fotoğrafçı Thomas Meyer, “Provisorium” (geçici/eğreti) başlıklı projesinde günlük yaşamda şahit olduğu çok sayıda geçici çözümü belgelemiş. Aslında bozulan ya da kırılan eşyalara yönelik pek çok insan bulduğu/rastladığı zekice çözümleri internette kendisi paylaşıyor. Hatta bu paylaşımlar kimi zaman viralleşiyor. O nedenle bu çözüm mantığına gözlerimiz aşina. Ancak Meyer bunları profesyonel bir fotoğrafçı gözüyle ve minimalist bir üslupla ele alınca fotoğraflar biraz daha estetik hale bürünmüş.

Fotoğraflar geçici çözümlerin zamansızlığını ve gerçekten işe yaradıklarını kanıtlar nitelikte. Kapı altına sıkıştırılan palet, tuvalet kağıdını asmak için kullanılan rulo fırçanın sapı, askı kancası niyetine bükülmüş çay kaşığı, elektrik süpürgesi borusunu gövdeye bağlayan Heineken şişesi ve gözlüğün sapı yerine geçen yara bandı gerçekten kurtarıcı ve ilham verici görünüyor.

Görsel: thomas-meyer.com