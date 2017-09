Gazetecilikte Kelimelerin Önemi

The Telegraph, yeni kampanyasında seçilen kelimelerin önemini ve doğru gazeteciliğin rolünü vurguluyor.

The Telegraph, "Think Ahead" stratejisi çerçevesinde gazetecilikte kelime seçiminin bile ne denli önemli olduğunu vurgulayan bir bütünleşik kampanya yarattı. Kampanya; Game of Thrones 7. sezon finali sırasında yayına giren etkileyici bir filmle başladı. Film; gazetenin doğru habercilik anlayışını yansıtırken, gazetecinin okuyucular nezdindeki sorumluluğunu da gözler önüne seriyor.

Senenin en heyecanla beklenen dizi finalinde yayınlanan bu 40 saniyelik film, görenin anında tanıyacağı simgeleşmiş anların görüntülerinden oluşuyor. Martin Luther King'in "I have a dream" konuşması, Neil Armstrong'un yürüyüşü gibi tarihin çok bilinen anlarının yanı sıra terör olayları, Brexit gibi daha bugüne dair anlar da var. Tüm bu anlar, gazetecilik mizanpaj sürecini anımsatan bir tipografi içerisinde kelimelerle sunuluyor. Örneğin, Martin Luther King'in yanında önce "Düşünce" kelimesi beliriyor, uygun bulunmuyor. "Vizyon" da bulunmuyor. Doğru kelime tabii ki: Hayal / Dream.



Film, seçilen kelimenin bir olguyu herkese yaymadaki önemini anlatıyor. Bir yandan da seçilen başka bir kelimenin aynı etkiyi yaratmayabileceğini de gösteriyor. Neil Armstrong ünlü repliğindeki (One small step for man, one giant leap for the mankind./ İnsan için küçük, insanlık için büyük bir adım.) "Leap" yerine zıplama anlamına gelen "hop" kelimesini seçse mutlaka ki bu etkisini kaybedecekti. Öte yandan kampanyanın düşündürdüğü başka bir şey daha var: Kelimelerin taraflı şekilde seçildiğinde gidebileceği yerler. Bir başkasının bizler için seçtiği bir kelimeyle sunulan bir görüntü, son derece manipülatif bir güce sahip, yanlış ellerde çok yanlı sonuçlar doğurabilir. Ülkemizden de gayet iyi bildiğimiz gibi, taraflı gazetecilik kitleleri etkilemekte en büyük güçlerden biri ne de olsa.

Film, bu anlamda doğru kelimeler seçilerek yazılmış haberciliğin önemini anlatıyor. Kelimelerin etkisini gözler önüne serirken, nitelikli haberciliğin rolünü de gösteriyor. Özellikle de sahte haberlerin ve taraflı gazeteciliğin yükselişte olduğu günümüzde gerçek gazeteciliğin taşıdığı sorumluluğu hatırlatıyor.



The Times'ın "The truth is hard to find." kampanyasını stratejisiyle anımsatan kampanya; adam&eveDDB iadam&eveDDB ve Telegraph'ın kendi yaratıcı ekipleri tarafından yaratıldı. Film aynı zamanda sinema, radyo, dijital ve basın ayaklarıyla da destekleniyor. Telegraph'ın internet sitesi üzerinde açılan bir kampanya sayfası da kelimelerin önemine ilişkin içerik sunuyor. Ayrıca Telegraph'ın uygulaması üzerinden de "Words chosen well" bölümüne ulaşılabiliyor.

