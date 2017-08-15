Game of Thrones ve IKEA'nın Yolları Bir Halıda Kesişirse

Game of Thrones kostüm pelerincisi Gece Nöbetçilerinin kostümlerinin IKEA halılarla yapıldığını söyleyince IKEA'nın yanıtı gecikmedi.

IKEA, gündemi yakalayan ve hızla yanıt veren markalardan. Bu da ortaya paylaşım değeri yüksek, esprili şeyler çıkmasına sebep oluyor. Hazırcevap IKEA; Game of Thrones kostüm tasarımcısının kullanılan pelerinlerin IKEA halılardan yapıldığını söylemesi üzerine verdiği yanıtla yine güldürdü.

Geçtiğimiz hafta Huffington Post'ta yayınlanan bir yazıda GoT kostüm tasarımcılarından Michele Clapton, dizideki gece nöbetçilerinin pelerinin, yünlü IKEA halılarıyla (SKOLD) yapıldığını açıkladı. Gayet tanıdık, tüylü halılar var ya, tam olarak onlar işte.

IKEA da bunu duyar duymaz harekete geçti. IKEA Norveç hemen IKEA stili bir pelerin yapma görselini "winter is coming" diyerek Facebook'tan paylaştı. Reklam ajansı SMFB Oslo tarafından yaratılan post; herkesi kolaylıkla Gece Nöbetçisi'ne dönüştürmeyi vadetti.

IKEA Norveç, GoT olayına tek yanıt veren de değildi. IKEA İngiltere için de halkla ilişkiler şirketi Hope & Glory ile bir araya gelinerek hemen bir proje yaratılmış ve Wembley mağazası çalışanlarına SKOLD halılarla yapılan pelerinler giydirilerek GoT rüzgarına katılınmış. Hatta IKEA'nın paylaşımından sonra mağaza içinde müşteriler de aynı pozu verip paylaşmaya başlamış. (Bir kısmını postun altındaki yorumlarda görebilirsiniz.)

GoT gibi çok seyredilen bir dizinin rüzgarı, IKEA'nın akıllı ve hızlı pazarlama hamleleriyle birleşince bu doğal olarak satışlara da yansımış. Gelen haberlere göre, Michele Clayton'un açıklamalarından sonra SKOLD halı satışlarında ciddi bir patlama olmuş.



Görsel: IKEA Norveç, IKEA UK