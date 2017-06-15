Furkan Şener'den Tipografik İskambil Destesi

Furkan Şener, kolay okunabilen tipografik kompozisyonlara sahip Typographer's Deck adlı bir iskambil destesi tasarladı.

55 illüstatör ve tasarımcının yer aldığı Playing Arts iskambil kağıtları projesi, Oksal Yeşilok'un Whimsical Playing Cards adlı deste tasarımı, kedili 3 boyutlu iskambil destesi Playing Cats gibi heyecan verici örneklerde görmüştük ki iskambil desteleri alışılmışın dışında bir anlayışla, adeta bir sanat eseri gibi yeniden yaratılabiliyor. Özel tasarım oyun kartları mağazası Art of Play ile iş birliği yapan Furkan Şener de, Typographer's Deck (tipografın iskambil destesi) adlı iskambil destesi tasarımıyla bunu bir kez daha gösterdi.

Tipografi sanatıyla hazırlanmış özel oyun kağıdı destesi, 54 adet birbirinden "tamamen" farklı kart tasarımından oluşuyor. Kartlar sınırlı sayıda (2500 adet) basılmış. Kartların arka yüzlerinde bulunan tasarımlardaki detaylar ve kolay okunabilen tipografik kompozisyonlar oyunu hem eğlenceli hem de pratik bir hale getiriyor. Deste, yine kendi tarzına uygun bir tasarım kutu içerisinde alıcılarıyla buluşuyor.





























Görsel: Furkan Şener

