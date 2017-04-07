Fuhuş Mağduru Çocuklar İçin Adalet Okulu

JWT Amsterdam ve Free a Girl Hareketi Hindistan'da fuhuş mağduru çocuklara yönelik radikal bir kampanya başlatarak mağdurları hukuk eğitimine hazırlayan bir okul açtı.

Hindistan, dünyada en yüksek reşit olmayan seks işçisine sahip ülkelerden. En küçüğü 7 yaşında olmak üzere yaklaşık 1.2 milyon çocuk genelevlerde zorla tutuluyor, çalıştırılıyor. Çocuklar evlerinden kaçırılıp, insan kaçakçılarına satılıyor ve şiddet yoluyla işbirliğine zorlanıyor. Yaşam koşulları ise insanlık dışı. Kafeslere kapatılanlar, işkence, sefalet... Manzara böyleyken bu suçları işleyenlerin pek bedel ödediği söylenemez. 2015 yılında sadece 55 dava cezayla sonuçlanmış. 1.2 milyon çocuğa karşı 55 ceza. Konu çetrefilli tabii. Toplumsal kodlar, insan trafiğine dair bilgili savcı ve hakimlerin azlığı, cezaların azlığının yarattığı kısır döngüyle suçun daha da artması... Bu korkunç çarkın bir yerden kırılması gerektiği düşüncesiyle Free a Girl Hareketi ve reklam ajansı J. Walter Thompson Amsterdam harekete geçmiş. Sonuçta da çok radikal ve gerçekten fark yaratacak bir kampanya yaratılmış.

Bu çalışmaya aslında kampanya demek aslında haksızlık zira bu aslında büyük bir sosyal sorumluluk projesi. School for Justice (Adalet için Okul) adını taşıyan proje, isminin de işaret ettiği üzere bir okul. Çocuk fuhuşuna maruz kaldan mağdurlara hukuk öğretip suçluları kendilerinin dava edebilmelerini amaçlıyor. Bu sayede hem konu hakkında farkındalık yaratıyor, hem de soruna meselenin içerisinden bir çözüm getiriyor.

Adalet İçin Okul ya da Adalet Okulu, 6 Nisan itibariyle açıldı. Hem okul, hem de eğitim programı olarak her eğitim seviyesinden genç kadına destek, burs ve eğitim vermeyi ve onları üniversiteye hazırlamayı planlıyor. Üniversitede 5 sene Hukuk eğitimi gördükten sonra Hindistan'ın hukuk sisteminin bir parçası olarak suçlularla içeriden savaşabilecekler. Okul, Hindistan'ın en prestijli hukuk eğitim programlarıyla işbirliği içerisinde çalışıyor ve önümüzdeki yıllarda daha da geliştirilmesi hedefleniyor.

Okulu tanıtan film ve reklam kampanyası tüm Hindistan'da J. Walter Thompson Amsterdam tarafından yürütülüyor. Kampanya sosyal medyada #SchoolForJustice etiketi üzerinden destekleniyor.



Künye:

Reklam Ajansı: J. Walter Thompson Amsterdam

Reklamveren: Free A Girl Movement

Yapım Şirketi: New Amsterdam Film Company

Yönetmen: Juliette Stevens

İnterney Sitesi: This Page

Müzik: MassiveMusic

Görsel: J. Walter Thompson Amsterdam