Fransa'ya Geçmek İsteyen Mültecileri Temsil Eden Dev Mural

Sokak sanatçıları Ella & Pitr, Fransa'da Piney Barajı duvarına çizdikleri "Le Naufrage de Bienvenu" adlı muralla küresel mülteci krizine dikkat çekiyor.

Norveç’te imza attıkları Lilith and Olaf adlı 21 bin metrekarelik muralla daha önce yer verdiğimiz Fransız ikili Ella & Pitr; yaşlılar, evsizler gibi toplumun ihmal ettiği toplumsal grupları işleyen duyarlı çalışmalarıyla tanınıyor. İkili bu defa Le Naufrage de Bienvenu (Bienvenu Gemi Enkazı) adlı muralla küresel mülteci krizini konu aldı.

Genellikle eski hava limanlarını, bina çatılarını ve asfalt yolları tuval olarak kullanan ikili bu defa Fransa'da bulunan Piney Barajı'nın duvarını tercih etmiş. Baraj duvarını tamamen kaplayan muazzam dış mekan çalışması, 47 metre yükseklikte dev bir figürden oluşuyor. Bariyer işlevi gören baraj duvarı, Afrika üzerinden gelip Akdeniz’i aşmaya çalışan mültecilerin karşılaştığı engelleri temsil ediyor gibi görünüyor. Çalışmanın tamamlanması, sanatçıların ve onlarla birlikte çalışan ekibin yaklaşık 10 gün boyunca duvara asılı biçimde çalışmasını gerektirmiş.

Ella & Pitr’in çalışmalarını ortak Instagram profilleri aracılığıyla takip edebilirsiniz.



Görsel: Instagram