Fotoğrafın Sihriyle Yakalanan Mükemmel Anlar

Canon yeni reklam filminde, karmaşık bir Rube Goldberg düzeneği kurarak doğru zamanda yakalanan mükemmel anları gösteriyor.

Rube Goldberg düzenekleri reklamlarda ilk kez kullanılmıyor belki ama Canon'un yeni reklamındaki eğlenceli mekanizma kesinlikle taze bir bakış açısı getiriyor. Akıllı telefon kameralarının pratikliği ve herkesi iyi-kötü fotoğraf çekebilir hale getirmesine karşı Canon; karmaşık bir Rube Goldberg düzeneği kurarak doğru zamanda doğru kameraya sahip olmanın önemini anlatıyor.

Grey New York tarafından çekilen "Perfect Moments" adlı reklam filmi; elinde fotoğraf makinesiyle bir kadının bir lens kapağını yuvarlayarak mekanizmayı harekete geçirmesiyle başlıyor. lens kapağı suyu açıyor, su kovaya dökülüyor, kova şemsiyeleri deviriyor, şemsiyeler bisikletleri düşürüyor, bisikletler bir saat dükkanının vitrinini değiştiriyor derken tüm Rube Goldberg düzeneklerinde olduğu gibi, harekete geçen bir şey bir diğerini, o bir diğerini ilerletiyor. 2 dakika boyunca birbirinden renkli sahneler izlerken, fotoğrafçı kadının da aralarda Canon'uyla bir şeylerin fotoğrafını çektiğini görüyoruz.

Filmin esas sürprizi zaten fotoğrafçının fotoğraflarında gizli. filmin sonunda kare kare çekilen fotoğraflar ekrana geliyor ve biz, o düzenek içinde zincirleme olaylar olurken yakalanan sihirli anları ve optik yanılsamaları görüyoruz. Düzenek içerisinden hatırladığımız o anların fotoğraf büyüsüyle dönüştüğü kareleri izliyoruz. İş arkadaşına seslenen adam sanki ateş kükrüyormuş gibi görünüyor mesela, küçük kız dev bir köpeğin diline zıplıyor, mavi boya dolu bir balon kel bir adamın bonesine dönüşüyor, bir kadın havadaki çiçeklere doğru zıplıyor, bir diğeri bisikletiyle yerçekimine meydan okuyor. Tüm bunlar Canon'la çekilen mükemmel anlar.

Film; sonunda diyor ki: "Doğru zamanda doğru yerde olmak doğru kamera yoksa hiçbir şey ifade etmez." Yani, akıllı telefonun hızlı kameralarının karşısına gerçek bir kameranın yapabilecekleri ve yakalayabileceklerini koyuyor. Tam da yeri gelmişken Ara Güler'in söylediği o meşhur sözle bitirelim yazıyı: "Fotoğrafı makine çekmez, fotoğrafçı çeker, verin bana bir dikiş makinesi onunla bile fotoğraf çekerim." Reklamın söylediğine ters oldu ama günün sonunda iş tercihe ve kişinin ihtiyacına kalıyor, herkesi bir fotoğrafçı gibi hissettiren akıllı telefon kameraları mı yoksa çok daha fazla fotoğraf yetisi sunan gerçek bir makine mi?

Künye:

Reklamveren: Canon

Reklam Ajansı: Grey NY

Yetkili Yaratıcı Yönetmen: Jeff Stamp, Rob Lenois

Yönetici Yaratıcı Yönetmen: Brad Mancuso

Yaratıcı Grup Yönetmeni: Susan LaScala Wood

Reklam Yazarı: Chris Hanrahan, Paul Curry

Sanat Yönetmeni: Mike Lubrano, Mackenzie Keck

Tasarımcı: Cassie Meyers, Angela Kim

Müşteri Direktörü: Nikki Maizel (EVP), Sam White (VP)

Müşteri İlişkileri: Abel Flint, Hanna Cannell

Strateji Direktörü: Steve House

Yönetici Yapım: Townhouse

Entegre Yapım Direktörü: James McPherson

Yapımcı: Jennifer Truss

Müzik Yapımcısı: David Steinberg

Yapım Şirketi: Big Block

Yönetmen: Jonathan Zames

Görüntü Yönetmeni: André Szankowski

Kurgu: Jai Shukla at Nomad

Müzik/Ses Tasarım: Peter Holcomb at Sound Lounge

Yapım Tasarım: Jay Pooley

Renk Grade: MPC

Renklendirme: Adrian Seery

Yönetici Yapımcı: Dani Zeitlin, Jenna Gabriel

Görsel: YouTube