Fotoğraf Kabininden Çıkan Şiddet Kareleri

Kadın kuruluşu Terre Des Femmes, Almanya'da yükselen aile içi şiddet istatistiklerini gündeme getirmek için Berlin'in simgesi fotoğraf kabinlerinden birini yüz tanıma teknolojisiyle donattı.

Almanya merkezli kadın hakları kuruluşu TERRE DES FEMMES, Almanya'da giderek artan kadına yönelik aile için şiddet nedeniyle Kadınlar Günü vesilesiyle harekete geçmiş. Reklam ajansı DDB Berlin ile birlikte Alexanderplatz'da Berlin'in simgesi haline gelmiş fotoğraf kabinlerini kullanarak çarpıcı bir çalışma hazırlanmış ve konunun konuşulması sağlanırken, sosyal medyada güçlü bir etki yaratılmış.

İstatistiklere göre Almanya'da her dört kadından biri aile içi şiddete maruz kalıyor. Korkutucu bir oran... Bu istatistiği gündeme getirmek ve insanlara çok yakınlarında bir kadının bile şiddet görüyor olabileceğini anlatmak amacıyla hazırlanan çalışma, yüz tanıma teknolojisini yaratıcı bir şekilde kullanarak aile içi şiddetin sonuçlarını insanlara hatırlatıyor.

Çalışma için Berlin'in simgelerinden "Photoautomat" kullanılmış ve şehrin dört yanında olan fotoğraf kabinlerinden bir tanesi bu işe ayrılmış. Tasarım stüdyosu Polyxo Studios ile beraber çalışılarak kabin özelleştirilmiş ve kabin içeri giren kadınların yüzlerini algılayarak o yüzlere morluklar ekler hale getirilmiş. Sonuçta da fotoğraf çektirmek için içeri giren kadınlara beklemedikleri, özel bir fotoğraf baskısı çıkarmış. Kabinin çektiği tüm fotoğraflarda, 3 kare normalken, 1 kare kadının yüzü şiddet görmüşcesine morluklar, kesikler, yaralar ve berelerlerle dolu. Fotoğrafla birlikte verilen mesaj da her 4 kadından birinin şiddet gördüğü hatırlatırken, insanları #ChangeThisPicture etiketiyle bu fotoğrafı değiştirmeye davet ediyor.

DDB Yaratıcı Yönetmeni Myles Lord bu işin yaratıcılarla teknoloji uzmanlarının bir araya geldiğinde ortaya çıkarabileceklere işe harika bir örnek olduğunu söylüyor. Terre des Femmes Genel Müdürü Christa Stolle ise her gün insanların kendi çevrelerinde bile şiddet gören kadınlar olabileceğini hatırlatırken küçücük yardımlarla bu tablonun değişebileceğini hatırlatıyor ve insanları çalışmanın videosunu paylaşmaya çağırıyor.

Künye:

Reklamveren: Terre Des Femmes

Reklam Ajansı: DDB Berlin

Yaratıcı Bölümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı: Myles Lord

Yönetici Yaratıcı Yönetmen: Gabriel Mattar

Yaratıcı Yönetmen: Ricardo Wolff

Sanat Yönetmeni: Jose Gomes

Reklam Yazarı: Pedro Lourenço, Nicolas Holz

Yapım: Polyxo Studios

Görsel: YouTube