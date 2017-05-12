Ford Kamyonun Hastası, Yolların Ustası Halime Teyze
Ford Türkiye, Anneler Günü filminde kamyondan çok iyi anlayan bir teyzeyle bir kamyon şoförünün sıra dışı diyalogunu ekrana getiriyor.
Bu sene oldukça güçlü Anneler Günü filmleri ardı ardına geliyor. Bunlardan biri de Ford Türkiye ve reklam ajansı Tick Tock Boom'un Anneler Günü için hazırladığı reklam filmi. Annelerin çocuklarıyla duydukları gururu ve evlat sevgisini vurgulayan film; yer yer güldüren öğelerle bezeli olsa da oldukça duygusal bir film.
4:30 dakikalık reklam filmi; bir kamyon şoförünün yolda yürüyen tatlı bir teyze görmesiyle başlıyor. Teyzeyi gideceği yere bırakmayı öneren şoför, teyzenin kamyonuna binmesiyle ufak çaplı bir şok yaşıyor zira teyze, kamyonlar hakkında son derece bilgili. ESP'i kapama diyor, şerit takip sistemini çalıştırmasını öneriyor; motordan, torktan yakıt tüketiminden bahsediyor, arada da anaç bir şekilde kamyonu seviyor, okşuyor. Yetmiyor, wifi konusuna geliyor, kaç "cibagayt" diye soruyor. O sırada şoförümüz de şaşkınlıktan durumu garipsemeye geçmiş.
İşin aslını, teyzenin sırrını adamcağızın bir elini yüzünü yıkama bahanesiyle çektiği yakıt istasyonunda öğreniyoruz. Kadının oğlunun da kamyonuna hasta bir kamyon şoförü olduğunu, bir tanecik oğlunun ona sürekli kamyonunu anlatıp durduğunu ve teyzenin de oğlu seviyor diye tüm bunları öğrendiğini anlıyoruz. Tam o sıralarda da tok bir dış ses ile birlikte işin reklam kısmına geçiyoruz. Ford, annelerin evlat sevgisinden bahsedip yollardaki şoförlerin evde bekleyen annelerine sesleniyor: "İçiniz rahat olsun. Evlatlarınız bize emanet."
Berkun Oya'nın yazıp yönettiği film; sıcak ve tatlı bir Anneler Günü filmi. Tiyatro sanatçısı Hikmet Körmükçü ve Serkan Keskin'in doğal oyunculukları, tatlı replikleri (Wifi da vay!) ve görselliğiyle bir kısa film etkisi yapıyor, dış ses girene kadar reklam seyrettiğimizi unutuyoruz.
Künye:
Reklamveren: Ford Otosan
Marka: Ford Trucks
Reklamveren Yetkilileri: Armağan Hazar, Hande Şengül, Banu Tepe Sayan, Pınar Sevil, Önder Olcay, Gonca Sofuoğlu Temiz
Reklam Ajansı: Tick Tock Boom
Ajans Başkanı: Tevfik Bülent Öngün
Kurucu Ortak: Cüneyt Karakaya
Kreatif Direktör: Gürkan Gürel
Proje Ekibi: İbrahim Özay, Salim Çobanoğlu, Ali Eren Bilgin, Jülide Türkay, Nursel Düzgün, Ceren Şensoy, Eren Yılmaz, Ersin Neyişçi, Oktay Erdoğan
Ajans Prodüktörü: Gökhan Göktaş
Senaryo & Yönetmen: Berkun Oya
Oyuncular: Serkan Keskin, Hikmet Körmükçü
Cast Ajansları: Yasemin Özbudun, Duygu Başara
Yardımcı Yönetmen: Merve Hüriyet
Görüntü Yönetmeni: Alp Korfalı
Uygulayıcı Yapımcı: Ahmet Üzgün
Kamera Asistanları: Ahmet Açıkkol, Hüseyin Kurt, Umut Can
Prodüksiyon Şirketi: Pre Prodüksiyon
Işık Ekibi: Engin Karabulut(Şef), Yasin Sakar, Hakan İlim
Set: Serhat Altıntaş(Amir), Umut Portakal, Selçuk Karaman
DIT: Evliya Devrim Demir
Saha Prodüksiyon: Yasin Sınır, Samet Üzgün
Sanat Yönetmeni: Ece Kıltaç
Post Prodüksiyon: Doruk Kaya / Murat Eren
Set Fotoğrafçısı: Sarp Dökmeci
Ulaştırma: Vizyon Turizm
Catering: İrem Su Catering
Müzik Uyarlama: Cihan Mürtezaoğlu
Müzik: (Eser Sahibi) Muammer Sun
Müzik Edisyon Ajansı: Median
Dış Ses: Levent Ülgen (Gül Istıranca)
Görsel: YouTube